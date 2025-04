Thị trường Giá cà phê hôm nay 21/4/2025: Tuần qua tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 21/4 trong nước nằm ở mức 129,000 - 129,700 đồng/kg. Giá cà phê tuần qua tăng mạnh từ 4,500 đến 5,300 đồng/kg. Nỗi lo về nguồn cung đang hỗ trợ giá cà phê tăng mạnh.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/4/2025 tại khu vực Tây Nguyên không có thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 129,000 - 129,700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 129,700 đồng/kg. Không có thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 129,700 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 129,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 129,000 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 4,500 đến 5,300 đồng/kg so với tuần trước. Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất, tăng 4.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 4,500 đồng/kg trong tuần qua. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 5.300 đồng/kg. Tổng kết, thị trường cà phê trong nước đã có chuỗi 7 ngày tăng liên tiếp trước khi quay đầu giảm vào cuối tuần.

Nỗi lo về nguồn cung đang hỗ trợ giá cà phê. Dự kiến sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ hiện tại (từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025) đạt khoảng 26,5 triệu bao. Với vụ thu hoạch tiếp theo từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, sản lượng có thể đạt mức 28 triệu bao.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc tuần qua, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 5.253 USD/tấn, tăng 3% (154 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 đạt 5.277 USD/tấn, tăng 4,5% (228 USD/tấn).

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2025 tăng 4,3% (15,5 US cent/pound) so với tuần trước, lên mức 375,5 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 ở mức 372,6 US cent/pound, tăng 5,4% (19 US cent/pound).

Trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh, thị trường cà phê thế giới tạm ngưng giao dịch. Thị trường London nghỉ cả ngày thứ Sáu và thứ Hai, còn thị trường New York chỉ nghỉ thứ Sáu và hoạt động vào nửa ngày thứ Hai.

Dù thời gian giao dịch bị rút ngắn, giá cà phê trong tuần vẫn được ghi nhận có xu hướng tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại về nguồn cung do lượng mưa thấp hơn mức trung bình ở Brazil. Bên cạnh đó, báo cáo từ Cecafe cho thấy xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 3 đã giảm mạnh 26% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 2,95 triệu bao. Hợp tác xã cà phê Cooxupe cũng cho biết nhiệt độ cao cùng lượng mưa thấp trong tháng trước sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng cà phê của Brazil năm nay.

Dù đang bước vào vụ thu hoạch Robusta tại Brazil, và cà phê Arabica cũng sắp được thu hoạch trong tháng tới, nhưng giá cà phê trên thị trường thế giới vẫn chưa giảm. Điều này cho thấy nguồn cung hiện tại và tiềm năng trong thời gian tới vẫn còn nhiều bất ổn.