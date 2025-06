Thị trường Giá cà phê hôm nay 21/6/2025: Rớt giá bất thường? Giá cà phê hôm nay 21/6 trong nước nằm ở mức 100,500 - 101,000 đồng/kg, Giá cà phê tiếp tục rớt giá từ 2,300 đến 2,500 đồng/kg so với hôm qua. Thị trường cà phê London giao dịch vừa phải khi sàn New York nghỉ lễ

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm sâu kỷ lục, dao động trong khoảng 100,500 - 101,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 101,000 đồng/kg. Giảm mạnh 2,500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông có mức giá 101,000 đồng/kg, giảm 2,500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2,300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 101,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2,500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 100,500 đồng/kg.

Trước lo ngại về thuế đối ứng từ Mỹ, doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam vẫn giữ thái độ thận trọng, trong khi ngành kỳ vọng mở rộng thị trường Trung Quốc để giảm áp lực.

Ông Lê Việt Anh, Chánh Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết các doanh nghiệp xuất khẩu hiện chưa quá lo lắng, do Mỹ vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu hồ tiêu, trong đó 60-70% đến từ Việt Nam. Theo ông, mức thuế đối ứng cuối cùng có thể sẽ không quá cao, và thị trường Mỹ vẫn sẽ là điểm đến quan trọng.

Trung Quốc là thị trường tiềm năng lớn mà ngành cần tập trung khai thác bài bản hơn. Với nhu cầu tiêu thụ từ 90,000 - 100,000 tấn mỗi năm, trong khi sản xuất nội địa chỉ đáp ứng được khoảng 20,000 - 30,000 tấn, Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu 60,000 - 70,000 tấn/năm. Đây là cơ hội để hồ tiêu Việt Nam mở rộng thị phần và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới giảm nhẹ trên hai sàn:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 7/2025: Giảm 20 USD/tấn, còn 4,014 USD/tấn.

Giao tháng 9/2025: Giảm 25 USD/tấn, còn 3,862USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 7/2025: Giảm 1,9 cent/lb, còn 320,4 cent/lb.

Giao tháng 9/2025: Giảm 2,25 cent/lb, còn 315,55 cent/lb.

Thị trường cà phê London duy trì giao dịch với nhịp độ vừa phải do thiếu vắng lực dẫn dắt từ sàn New York, vốn đóng cửa nhân dịp Ngày lễ Juneteenth. Cùng ngày, nhiều nước sản xuất cà phê lớn, bao gồm Brazil, cũng nghỉ lễ Mình và Máu Thánh Chúa (Corpus Christi), khiến giao dịch quốc tế nhìn chung trầm lắng.

Hợp tác xã cà phê lớn nhất thế giới Cooxupé cho biết, tính đến ngày 13/6, mới chỉ thu hoạch được 17,8% sản lượng arabica vụ 2025, tương đương khoảng 1,09 triệu bao trong tổng số dự kiến 6,1 triệu bao. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2024 khi đạt 26,6%, cho thấy tiến độ thu hoạch chậm do thời tiết chưa thuận lợi.

Về mặt tồn kho, tính đến ngày 18/6, lượng cà phê arabica chế biến ướt được chứng nhận và lưu kho tại Sàn New York đã đạt 861,143 bao, tăng nhẹ 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với đầu năm 2025, con số này vẫn giảm hơn 10%, cho thấy áp lực nguồn cung chưa thực sự được giải tỏa.