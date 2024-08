Thị trường Giá cà phê hôm nay 21/8/2024: Cà phê tiếp tục tăng 100 đồng Giá cà phê hôm nay 21/8 trong khoảng 117.300 - 118.100 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng so với hôm qua. Việt Nam đã chi 59 triệu USD để nhập 17.428 tấn cà phê nhân từ Brazil - lượng nhập khẩu cao kỷ lục kể từ trước đến nay.

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 117.300 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 118,100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 118.000 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 118.100 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 118.000 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 118.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 117.900 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 118.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước tăng nhẹ 100 đồng so với cùng thời điểm hôm qua.

Nông dân Tây Nguyên đang rất lạc quan với việc giá cà phê tăng, khi mùa thu hoạch mới chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu. Lần đầu tiên, họ có cơ hội bán cà phê với giá cao, có thể vượt quá 100.000 đồng/kg.

Sự tăng giá này có thể liên quan đến quy định mới của Liên minh Châu Âu (EU) chống lại việc phá rừng, dự kiến sẽ được thực thi từ ngày 1/1/2025. Quy định này yêu cầu các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm cà phê, phải chứng minh nguồn gốc không liên quan đến việc phá rừng để có thể nhập khẩu vào thị trường EU.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9/2024 tăng 116 USD/tấn, ở mức 4.824 USD/tấn, giao tháng 11/2024 tăng 91 USD/tấn, ở mức 4.567 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 9/2024 tăng 4,45 cent/lb, ở mức 250,35 cent/lb, giao tháng 12/2024 tăng 4,45 cent/lb, ở mức 248,80 cent/lb.

Giá cà phê duy trì xu hướng tăng từ tuần trước, với mức tăng đáng kể trên cả hai sàn giao dịch chính. Sự suy giảm của đồng USD, chạm mức thấp nhất trong vòng 7 tháng, đã góp phần vào sự tăng giá của cà phê.

Chỉ số US Dollar Index, đo lường sức mạnh của đồng USD so với sáu tiền tệ quan trọng khác, đã giảm 0,61% xuống còn 101,85 điểm vào rạng sáng ngày 20/8. Tỷ giá USD đạt mức thấp nhất trong 7 tháng do thị trường đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, có thể sẽ thông báo về việc giảm lãi suất vào tháng 9.

Điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil cũng đang hỗ trợ cho giá cà phê tăng.