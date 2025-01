Thị trường Giá cà phê hôm nay 22/1/2025: Đồng loạt tăng mạnh vượt xa kỳ vọng Giá cà phê hôm nay 22/1 trong nước nằm ở mức 119,300 – 120,500 đồng/kg, tăng mạnh từ 1,000 đến 1,500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê hôm nay bật tăng mạnh mẽ trong ngày ông Donal Trump chính thức trở lại Nhà Trắng

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 1,000 đến 1,500 đồng/kg, dao động trong khoảng 119,300 – 120,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 120,500 đồng/kg. Tăng mạnh 1,500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 120,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng tăng mạnh 1,000 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 120,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng mạnh 1,100 đồng/kg ở mức 119,300 đồng/kg.

Thị trường vẫn phải lo ít nhất trong 15 ngày khi Việt Nam mừng Xuân Ất Tỵ, hàng robusta không thể ra vì nhiều lý do như: Ba tháng đầu tiên niên vụ lượng xuất khẩu giảm 50% so với cùng kỳ, các nhà xuất khẩu không thể mua nhiều kể cả FDI do giá nguyên liệu cao trong khi tình hình tín dụng dịp Tết khá khó khăn, vị chuyên gia này cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), hơn 70% diện tích đã thu hoạch xong và sẽ đạt khoảng 90% diện tích trước Tết Nguyên đán.So với thông thường nhiều năm thì năm nay, vụ thu hoạch muộn hơn khá nhiều.

Về sản lượng, các dự báo ban đầu ước tính mức sụt giảm từ 10 - 15%, nhưng đến thời điểm này có thể lạc quan sản lượng chỉ sụt giảm nhẹ khoảng 5% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng có nhiều biến động:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 3/2025: Tăng 157 USD/tấn, lên 5,300 USD/tấn.

Giao tháng 5/2025: Tăng 156 USD/tấn, lên 5,246 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 3/2025: Tăng 6,45 cent/lb, lên 334,8 cent/lb.

Giao tháng 5/2025: Tăng 6,1 cent/lb, lên 330,7 cent/lb.

Cũng như diễn biến hôm có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 47 vào đầu tháng 11/2024, giá cà phê Robusta đã tăng rất mạnh. Trong ngày tân Tổng thống Mỹ nhậm chức, giá cà phê cũng có mức tăng cao nhất trong vòng hơn 1 tháng qua.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, đồng USD lao dốc cùng giá vàng giảm trở lại, trong khi robusta tại Sàn London chớp thời cơ tăng vọt lên trên 5.100 USD/tấn vượt xa kỳ vọng của giới phân tích kỹ thuật.

Các nhà giao dịch cho biết xuất khẩu cà phê từ nhà sản xuất hàng đầu Brazil có thể chậm lại trong năm nay. Đây là năm mất mùa trong chu kỳ hai năm một lần của quốc gia này, trong khi thời tiết khô hạn vào năm ngoái có thể làm giảm sản lượng vụ mùa 2025-2026.