Thị trường Giá cà phê hôm nay 22/10/2025: Thuế quan khiến giá cà phê Mỹ tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 22/10/2025: Giá cà phê trong nước duy trì ở mức cao 113.700 - 114.500 đồng/kg. Chính sách thuế quan khiến giá cà phê tại Mỹ tăng mạnh

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.700 - 114.500 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê được các thương lái điều chỉnh tăng nhẹ 200 đồng/kg, lên mức 113.700 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương khác nhìn chung giữ ổn định. Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục thu mua ở mức 114.500 đồng/kg, Gia Lai đạt 114.000 đồng/kg.

Thị trường

Trung bình

Thay đổi so với hôm trước

Đắk Lắk

114.500

-

Lâm Đồng

113.700

+200

Gia Lai

114.000

-

Đắk Nông

114.500

-

Tỷ giá USD/VND

26.116

-



Cập nhật giá cà phê thế giới

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London tăng 1,64% (74 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.590 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,66% (74 USD/tấn), đạt 4.538 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục tăng 0,95% (3,85 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên mức 409,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng thêm 0,98% (3,75 US cent/pound), đạt 387,05 US cent/pound.

Tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, giá cà phê nhân xô trong nước đang dao động từ 113.500 - 116.600 đồng/kg, thấp nhất ở Lâm Đồng và cao nhất tại Đắk Lắk. Với cà phê Robusta tươi, mức giá phổ biến hiện nay là 20.000 - 24.000 đồng/kg, tùy thuộc vào chất lượng và khu vực thu mua.

So với niên vụ trước, giá cà phê Robusta từng vượt qua Arabica, và kịch bản này có thể lặp lại trong năm nay khi Mỹ áp thuế đối ứng 20% với cà phê Việt Nam. Brazil chịu mức thuế nặng hơn, lên tới 50%. Những biến động này đang tác động mạnh đến thị trường giá cà phê toàn cầu.

Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, giá cà phê bán lẻ tại nước này đã tăng gần 21% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nguyên nhân chính đến từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Từ tháng 7, Brazil bị áp mức thuế cao nhất 50%. Việt Nam và Colombia, hai nhà sản xuất cà phê lớn khác, lần lượt chịu mức thuế 20% và 10%. Do Mỹ nhập khẩu hơn 99% lượng cà phê tiêu thụ, chủ yếu từ 3 quốc gia này, nên giá cà phê tại thị trường Mỹ bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo cơ sở dữ liệu UN Comtrade, Brazil chiếm 30,7% tổng lượng nhập khẩu cà phê của Mỹ, Colombia 18,3% và Việt Nam 6,6%. Chính sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung này khiến giá cà phê tại Mỹ dễ bị tác động bởi thay đổi chính sách.

Hãng tin CNN cho biết giá cà phê tại các nhà hàng Mỹ cũng đang tăng nhanh. Dữ liệu từ Toast cho thấy giá trung bình một ly cà phê tại Mỹ đã đạt 3,52 USD, tăng 0,1 USD so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Washington DC, giá cà phê nóng là 4,21 USD, cà phê lạnh lên tới 5,35 USD.

Các chuỗi rang xay như Swing’s Coffee Roasters cho biết họ đang chịu chi phí cao hơn nhiều. Chủ sở hữu Mark Warmuth cho rằng thuế quan, cùng với chi phí môi trường và lao động, đang đẩy giá cà phê lên mức kỷ lục.

Dù chi phí nhập khẩu hạt cà phê có thể tăng 50%, giá bán lẻ cho người tiêu dùng sẽ tăng nhẹ hơn, khoảng 0,1 - 0,15 USD mỗi ly.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ đang chật vật với biến động giá cà phê. Ông Chris Vigilante, chủ sở hữu Vigilante Coffee Company cho biết giá trung bình mỗi pound cà phê nhập đã tăng từ 4 USD lên 6 USD. Một túi cà phê hạt 12 ounce có thể tăng thêm 1 USD.

Trong khi đó, ông Doug Ilg, chủ sở hữu Celtic Cup Coffee Roasting tại Maryland, đã ngừng nhập cà phê Brazil vì thuế quá cao. Ông cho biết khách hàng hiện phải trả thêm khoảng 0,63 USD/pound so với đầu năm. Tình trạng này khiến chi phí đầu vào tăng mạnh, làm nhiều cơ sở nhỏ phải cân nhắc việc duy trì hoạt động.

Trước sức ép từ giá cà phê leo thang, một số nhà lập pháp Mỹ đang đề xuất miễn thuế cho sản phẩm cà phê nhập khẩu. Hạ nghị sĩ Don Bacon và Ro Khanna đã cùng đưa ra dự luật nhằm giảm gánh nặng cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ.