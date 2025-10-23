Thị trường Giá cà phê hôm nay 23/10/2025: Tăng mạnh hàng loạt Giá cà phê hôm nay 23/10/2025: Giá cà phê trong nước tăng mạnh hàng loạt từ 1100 đến 1200 đồng/kg. Việt Nam giữ vị trí nhà cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Anh.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh hàng loạt từ 1100 đến 1200 đồng/kg dao động trong khoảng 114.900 - 115.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà tăng 1200 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch cùng mức 114.900 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 115.600 đ/kg, tăng 1100 đồng/kg so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ tăng 1100 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch ở mức giá 115.500 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp tăng 1200 đồng/kg so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 115.700 và 115.600 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 115.200 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang giữ mức 115.100 đ/kg, đều tăng 1200 đồng/kg so với hôm qua.

Còn giá cà phê tại Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) hôm nay đang thu mua tại 115.100 đ/kg, tăng 1200 đồng/kg so với hôm qua.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 115.600 +1100 Lâm Đồng 114.900 +1200 Gia Lai 115.200 +1200 Đắk Nông 115.700 +1200

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2025, cà phê Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt 28,3 nghìn tấn, trị giá 171,5 triệu USD, tăng 24,2% về lượng và tới 70% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả này đến từ việc giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh, giúp doanh nghiệp trong nước mở rộng doanh thu và củng cố vị thế tại thị trường châu Âu.

Thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025, Anh nhập khẩu 130,5 nghìn tấn cà phê, giảm 0,1% về lượng nhưng tăng 43,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Anh (sau Brazil), đồng thời nâng thị phần từ 15% lên 20%. Riêng 7 tháng đầu năm, Anh nhập từ Việt Nam 25,6 nghìn tấn cà phê, tăng 28% về lượng và 107% về giá trị.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/10, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London tăng 1,19% (55 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.675 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,72% (33 USD/tấn), đạt 4.607 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục tăng 0,56% (2,3 US cent/lb) so với phiên trước đó, lên mức 415,85 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng thêm 0,56% (2.2 US cent/lb), đạt 393,45 US cent/lb.

Giới chuyên gia cho rằng, giá cà phê thế giới tăng vọt trong thời gian qua chủ yếu do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ lực. Tại Brazil, hạn hán nghiêm trọng nhất trong hơn 70 năm đã khiến sản lượng vụ mùa 2025–2026 bị đe dọa nghiêm trọng.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch mới vẫn chưa bắt đầu rộ, trong khi lượng tồn kho giảm mạnh do xuất khẩu liên tục tăng. Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết sản lượng Robusta năm nay có thể thấp hơn kỳ vọng vì thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến quá trình ra hoa và kết trái.

Một yếu tố khác thúc đẩy giá cà phê tăng là xu hướng chuyển dịch tiêu thụ từ Arabica sang Robusta. Khi giá cà phê Arabica leo thang, nhiều nhà rang xay quốc tế đã chuyển sang Robusta có giá rẻ hơn, giúp giảm chi phí nguyên liệu. Chính điều này khiến nhu cầu với Robusta, đặc biệt là từ Việt Nam, tăng vọt trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Bên cạnh yếu tố cung cầu, chi phí sản xuất cà phê đang leo thang khiến giá bán khó giảm trong thời gian tới. Giá phân bón, nhân công, cước vận chuyển container và bảo hiểm hàng hóa đều tăng mạnh so với năm trước. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê cho biết, để duy trì lợi nhuận, họ buộc phải điều chỉnh giá bán lên tương ứng.