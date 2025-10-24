Thị trường Giá cà phê hôm nay 24/10/2025: Tăng cao gần 3000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 24/10/2025: Giá cà phê trong nước tăng cao gần 3000 đồng/kg, chạm mức cao nhất trong 5 tuần. Bão số 12 làm hư hại các đồn điền cà phê ở Tây Nguyên

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng cao gần 3000 đồng/kg dao động trong khoảng 117.000 - 118.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà tăng 2100 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch cùng mức 117.000 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 118.500 đ/kg, tăng 2900 đồng/kg so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 118.400 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp tăng 2800 đồng/kg so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 118.500 và 118.400 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 118.000 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang giữ mức 117.900 đ/kg, đều tăng 2800 đồng/kg so với hôm qua.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 118.500 +2900 Lâm Đồng 117.000 +2100 Gia Lai 118.000 +2800 Đắk Nông 118.500 +2800

Cập nhật giá cà phê thế giới

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/10, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London tăng 0,34% (16 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4755 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,49% (23 USD/tấn), đạt 4717 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục tăng 1,83% (7,7 US cent/lb) so với phiên trước đó, lên mức 428,55 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng thêm 1,77% (7,05 US cent/lb), đạt 405,8 US cent/lb.

Cà phê robusta tiếp tục được hỗ trợ bởi lo ngại về vụ mùa tại Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới. Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn do bão số 12 Fengshen có thể gây lũ quét, sạt lở đất và làm hư hại các đồn điền cà phê ở khu vực Tây Nguyên, vùng cung ứng cà phê trọng điểm của cả nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025–2026 sẽ phục hồi mạnh, tăng khoảng 10% so với niên vụ trước, đạt 31 triệu bao. Lượng mưa thuận lợi theo mùa tại Tây Nguyên đang giúp cây cà phê phát triển tốt hơn sau ba niên vụ liên tiếp sụt giảm sản lượng.

Hiện vụ thu hoạch mới đã bắt đầu, và lượng cà phê chuyển về kho xuất khẩu dự kiến sẽ tăng nhanh trong những tuần tới khi thời tiết khô ráo trở lại. Các doanh nghiệp xuất khẩu kỳ vọng nguồn cung ổn định sẽ giúp thị trường duy trì đà tăng trưởng, đồng thời đáp ứng nhu cầu lớn từ các đối tác nhập khẩu.

Đối với năm 2025, Bộ Nông nghiệp dự kiến Việt Nam xuất khẩu khoảng 25 triệu bao cà phê, thu về kỷ lục 8 tỷ USD, tăng mạnh so với 5,65 tỷ USD của năm 2024. Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cũng ước tính giá trị xuất khẩu niên vụ 2024–2025 đạt 8,4 tỷ USD, tương đương mức tăng 60% so với năm trước.