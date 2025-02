Thị trường Giá cà phê hôm nay 24/2/2025: Trong nước tăng tuần thứ 6 liên tiếp Giá cà phê hôm nay 24/2 trong nước nằm ở mức 132,800 - 134,000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tăng mạnh từ 3000 đến 3300 đồng/kg so với tuần trước. Thị trường đứng trước cơ hội vượt qua mức đỉnh lịch sử 134,200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 132,800 - 134,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 134,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 134,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 134,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 132,800 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê Tây Nguyên tăng mạnh từ 3000 đến 3300 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, đại lý tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai tăng 3.000 đồng/kg so với tuần trước. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê tăng 3300 đồng/kg.

Hiện giá cà phê tại thị trường nội địa cách không đáng kể mức đỉnh lịch sử 134,200 đồng/kg đạt được vào tháng 4/2024 và được kỳ vọng sẽ thiết lập kỷ lục mới trong các phiên giao dịch tới.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng có nhiều biến động:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 3/2025: Tăng 71 USD/tấn, lên 5,712 USD/tấn.

Giao tháng 5/2025: Tăng 62 USD/tấn, lên 5,717 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 3/2025: Giảm 0,65 cent/lb, còn 389,25 cent/lb.

Giao tháng 5/2025: Giảm 0,65 cent/lb, còn 378,9 cent/lb.

Trong khi đó, giá cà phê thế giới lại có sự điều chỉnh giảm do hoạt động chốt lời của giới đầu cơ, tồn kho tăng trở lại và các nhà rang xay được cho là đã tích trữ đủ cà phê vào thời điểm này.

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 5,712 USD/tấn, giảm 0,4% (23 USD/tấn) so với một tuần trước; hợp đồng giao tháng 5/2025 cũng giảm 0,2% (9 USD/tấn), xuống còn 5,717 USD/tấn.

Sàn giao dịch New York giảm với biên độ mạnh hơn và xuống dưới 400 US cent/pound. Cụ thể, giá cà phê arabica giao tháng 5/2025 đã giảm 4,5% (18,2 US cent/pound) trong tuần qua, xuống còn 389,25 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 cũng giảm xuống mức 378,9 US cent/pound.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết, các nhà đầu cơ đã giảm đặt cược giá lên đối với hợp đồng tương lai cà phê arabica trong tuần qua. Điều này được thể hiện qua việc các nhà đầu cơ đã cắt giảm 1,938 lô vị thế mua ròng đối với cà phê arabica KCc2 xuống còn 43,123 lô.

Cà phê trên sàn giảm được dự báo trước do đã tăng quá mạnh trước đó, đầu cơ đổ dồn tăng mua trên sàn dẫn đến bán tháo trong tuần này. Tuy vậy giá cà phê trong nước vẫn tăng tốt và tăng tuần thứ 6 liên tiếp trong bối cảnh nguồn cung từ Việt Nam thấp.