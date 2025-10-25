Thị trường Giá cà phê hôm nay 25/10/2025: Giá cà phê Arabica giảm mạnh Giá cà phê hôm nay 25/10/2025: Giá cà phê trong nước giữ ở mức cao. Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều, giá Arabica sàn New York giảm xuống gần 400 USD

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giữ ở mức cao nhất trong 5 tuần qua, dao động trong khoảng 117.000 - 118.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà không thay đổi so với hôm qua, giao dịch cùng mức 117.000 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 118.500 đ/kg, không thay đổi so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 118.400 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp không thay đổi so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 118.500 và 118.400 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 118.000 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang giữ mức 117.900 đ/kg, đều không thay đổi so với hôm qua.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 118.500 - Lâm Đồng 117.000 - Gia Lai 118.000 - Đắk Nông 118.500 -

Cập nhật giá cà phê thế giới

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/10, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London tăng 0,99% (45 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4599 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,93% (42 USD/tấn), đạt 4563 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,79% (7,4 US cent/lb) so với phiên trước đó, xuống mức 402,75 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm thêm 1,71% (6,7 US cent/lb), đạt 383,05 US cent/lb.

Sáng 24/10, giá cà phê Arabica trên sàn New York và Brazil giảm nhẹ khi dự báo thời tiết tại Việt Nam và Brazil chuyển biến tích cực, giảm lo ngại về ảnh hưởng đến mùa vụ cà phê.

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê thế giới giảm là việc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia hạ thấp khả năng mưa lớn do bão Fengshen tại Tây Nguyên. Trước đó, giới đầu tư từng lo ngại bão có thể gây ngập úng, làm chậm thu hoạch và giảm năng suất niên vụ 2025 - 2026. Khi nguy cơ thiệt hại mùa vụ giảm, nguồn cung được trấn an, nhiều nhà đầu tư bắt đầu chốt lời, khiến giá cà phê giảm mạnh.

Bên cạnh đó, đồng Real Brazil suy yếu khiến nông dân tại quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới tăng cường bán ra, tạo thêm áp lực giảm giá. Mặc dù lượng tồn kho trên sàn London vẫn thấp, tâm lý thận trọng và xu hướng chốt lời ngắn hạn đã khiến thị trường tạm thời hạ nhiệt.

Trong thời gian tới, giá cà phê được dự báo dao động trong biên độ hẹp trước khi hình thành xu hướng mới, phụ thuộc vào diễn biến thời tiết tại Tây Nguyên và Brazil. Tuy vậy, xét về trung và dài hạn, nguồn cung toàn cầu vẫn thiếu hụt, nên mặt bằng giá nhiều khả năng duy trì ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm trước.