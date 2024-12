Giá cà phê hôm nay 25/12: Trong nước và quốc tế cùng tăng nhẹ

Thị trường Giá cà phê hôm nay 25/12: Trong nước và quốc tế cùng tăng nhẹ Giá cà phê hôm nay 25/12: Trong nước và quốc tế cùng tăng nhẹ, với robusta tăng hơn 100 USD/tấn và arabica tăng 2,25 US cent/pound. Còn tại trong nước, giá cà phê tăng 200 - 400 đồng/kg so với hôm qua.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Ghi nhận trong ngày hôm nay, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 120.200 - 121.000 đồng/kg, tăng nhẹ 200 - 400 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 120.700 đồng/kg, tăng lần lượt 200 đồng/kg và 400 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng 200 đồng/kg, lên 120.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê vẫn giữ ổn định ở mức 121.000 đồng/kg.

Thị trường

Trung bình

Thay đổi so với hôm trước

Đắk Lắk

120.700

+200

Lâm Đồng

120.200

+200

Gia Lai

120.700

+400

Đắk Nông

121.000

-



Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong hai tháng đầu tiên của niên vụ 2024-2025 (tháng 10 và tháng 11) đã giảm 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay, mùa xuất khẩu bắt đầu chậm hơn do mưa kéo dài khiến thu hoạch chậm trễ, trong khi nhu cầu thị trường cũng giảm bớt sau những biến động mạnh trong những năm trước.

Hoạt động xuất khẩu trong tháng 1 có thể chậm hơn do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào ngày 29 tháng 1 năm 2025.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 1/2025 trên sàn London tăng nhẹ 0,8% (40 USD/tấn), lên mức 5.048 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 3/2025 chỉ tăng nhẹ 0,49% (24 USD/tấn), đạt 4.959 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 giảm nhẹ 0,29% (0,95 US cent/pound), xuống mức 326,30 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 giảm 0,25% (0,8 US cent/pound), đạt 321,05 US cent/pound.

Giá cà phê robusta đã tăng do quá trình thu hoạch tại Việt Nam diễn ra chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính đền từ tình hình thời tiết mưa trái mùa kéo dài đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

Hiện nay, sản lượng cà phê robusta trong vụ mùa năm nay được dự báo dao động trong khoảng 26 đến 30 triệu bao. Những báo cáo chi tiết hơn về sản lượng sẽ được cung cấp khi vụ thu hoạch tiếp tục tiến triển sang năm 2025.

Trong khi đó, giá cà phê arabica cũng ghi nhận xu hướng tăng nhờ vào điều kiện mưa ít hơn mức trung bình tại Brazil. Theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng Brazil Somar Meteorologia, vùng trồng cà phê arabica lớn nhất của Brazil là Minas Gerais đã nhận được lượng mưa 43,6 mm trong tuần trước, tương đương 83% lượng mưa trung bình lâu dài.

Tuy nhiên, đà tăng giá arabica đã bị hạn chế do đồng Real Brazil giảm giá. Vào hôm thứ hai vừa qua, đồng Real giảm 1,7%, chỉ hồi phục nhẹ trên mức thấp kỷ lục so với đồng USD hôm thứ tư tuần trước. Việc đồng Real yếu giúp khuyến khích các nhà sản xuất cà phê Brazil tăng cường bán ra trên thị trường.