Thị trường Giá cà phê hôm nay 25/8/2024: Tăng 1.500 đồng sau 1 ngày điều chỉnh Giá cà phê hôm nay 25/8 trong khoảng 119.000 - 119.800 đồng/kg, tiếp tục tăng 1.500 đồng so với hôm qua.

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 119.000 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 119.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 119.700 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 119.800 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 119.700 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 119.800 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 119.700 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 119.800 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước tăng nhẹ 1.500 đồng so với cùng thời điểm hôm qua.

Nông dân ở Tây Nguyên đang tích cực chuẩn bị cho vụ mùa mới với tinh thần lạc quan, hy vọng cây cà phê sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế tốt, không kém cạnh so với hồ tiêu và sầu riêng.

Báo cáo sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong 15 ngày đầu tháng 8 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 36.903 tấn cà phê, thu về 195,34 triệu USD. Mặc dù số lượng giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước, giá trị lại tăng 67,4%.

Giá xuất khẩu bình quân của cà phê trong khoảng thời gian này đạt mức kỷ lục là 5.293 USD/tấn, tăng 342 USD/tấn (6,9%) so với tháng 7/2024, tăng 2.369 USD/tấn (81%) so với cùng kỳ năm 2023, và tăng 2.244 USD/tấn (gần 74%) so với tháng 1/2024.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9/2024 tăng 225 USD/tấn, ở mức 5,128 USD/tấn, giao tháng 11/2024 tăng 141 USD/tấn, ở mức 4,715 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 9/2024 tăng 4,40 cent/lb, ở mức 247,30 cent/lb, giao tháng 12/2024 tăng 3,60 cent/lb, ở mức 244,80 cent/lb.

Vào thứ 7, giá cà phê đã hồi phục từ mức giảm ban đầu và tăng lên đáng kể. Cà phê Robusta đạt mức giá cao kỷ lục, trong khi cà phê Arabica cũng tăng lên mức cao nhất trong vòng hai năm rưỡi vào thứ 3.

Sự tăng giá này xảy ra do thời tiết xấu ở Brazil và Việt Nam, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu. Thị trường cà phê đang chịu áp lực do nguồn cung hạn hẹp, và do đó, rất nhạy cảm với bất kỳ thông tin tiêu cực nào liên quan đến nguồn cung.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê trên cả hai sàn giao dịch đã tăng mạnh, đặc biệt là cà phê Robusta, sau thông tin FED của Mỹ có khả năng sẽ giảm lãi suất đồng USD.