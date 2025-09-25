Thị trường Giá cà phê hôm nay 25/9/2025: Giảm cực mạnh Giá cà phê hôm nay 25/9 nằm ở mức 110,500 - 111,500 đồng/kg, giảm cực mạnh từ 2800 đến 3000 đồng/kg. Giá cà phê thế giới trên 2 sàn tăng trở lại cực mạnh.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 25/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm cực mạnh từ 2800 đến 3000 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 110,500 - 111,500 đồng/kg. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 111,400 đồng/kg. Cụ thể:

Theo đó, thương lái tại vùng Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất từ 110,500 đến 111,500 đồng/kg, giảm mạnh từ 2800 đến 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111,500 đồng/kg, giảm 3000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111,200 đồng/kg.

Trong một tuần qua, giá cà phê trên sàn London giảm mạnh hơn so với giá cà phê trong nước, dẫn đến tình trạng giá trong nước cao hơn giá thế giới. Sự chênh lệch này khiến các hợp đồng xuất khẩu khó đạt được thỏa thuận, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch lớn từ tháng 11/2025.

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm của giá cà phê thế giới. Thứ nhất, xu hướng đầu tư vào vàng đang thu hút dòng vốn, khiến nguồn vốn rút bớt khỏi mặt hàng cà phê. Thứ hai, có thông tin về khả năng giảm thuế đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil vào Mỹ, điều này tạo thêm áp lực giảm giá lên toàn thị trường.

Biến động của giá cà phê không chỉ phụ thuộc vào quan hệ cung cầu thông thường mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ các chính sách thương mại quốc tế. Gần đây, một số nghị sĩ Hạ viện Mỹ đã đề xuất một dự luật nhằm miễn toàn bộ thuế nhập khẩu cho cà phê và nhiều sản phẩm liên quan khác. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ tác động đáng kể đến thị trường toàn cầu.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch sắp diễn ra được dự báo sẽ có sản lượng cao nhất trong 4 năm qua. Thời tiết thuận lợi cùng sự đầu tư mạnh của nông dân giúp nguồn cung dự kiến dồi dào hơn, góp phần giảm tình trạng khan hiếm và tạo áp lực kéo giá cà phê toàn cầu hạ nhiệt sau thời gian tăng mạnh.

Theo khảo sát của Bloomberg News, sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ mới có thể đạt 1,76 triệu tấn, tương đương khoảng 29,4 triệu bao loại 60 kg, tăng khoảng 6% so với năm trước. Đây cũng có thể trở thành vụ mùa lớn nhất kể từ giai đoạn 2021 - 2022, đưa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4237 USD/tấn, tăng 2,89% (119 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,99% (122 USD/tấn), lên mức 4201 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 5,20% (18,2 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 368,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 4,18% (14 US cent/pound), đạt 349,05 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,49% (14,8 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 438,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 3,21% (13,5 US cent/pound), đạt 434,35 US cent/pound.