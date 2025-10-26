Thị trường Giá cà phê hôm nay 26/10/2025: Giảm mạnh xuống 116.500 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 26/10/2025: Giá cà phê trong nước giảm mạnh xuống mức từ 115,200 đến 116,500 đồng/kg. Giá cà phê Robusta chốt tuần đồng loạt tăng trên 1,9%.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 1800 đến 2000 đồng/kg, dao động trong khoảng 115.200 - 116.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà giảm mạnh 1800 đ/kg so với hôm qua, giao dịch cùng mức 115.200 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 116.500 đ/kg, giảm mạnh 2000 đ/kg so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 116.400 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp giảm 2000 đ/kg so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 116.500 và 116.400 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 116.000 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang giữ mức 115.900 đ/kg, đều giảm 2000 đ/kg so với hôm qua.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 116.500 -2000 Lâm Đồng 115.200 -1800 Gia Lai 116.000 -2000 Đắk Nông 116.500 -2000

Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, cho biết ông vừa trở về từ châu Âu – thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 40% thị phần. Hiện các nhà thương mại tại đây mua rất ít và yêu cầu mức trừ lùi cao, từ 50 đến 150 USD/tấn, trong khi các nhà rang xay vẫn mua đều và yêu cầu giao ngay.

Hiện tượng này cho thấy các nhà rang xay tin rằng nguồn cung cà phê vẫn dồi dào, có thể mua bất cứ lúc nào mà không cần dự trữ. Tuy nhiên, nguyên nhân có thể đến từ việc giá cà phê đang ở mức cao, khiến họ không đủ vốn để mua tích trữ nguyên liệu cho sản xuất dài hạn.

Các chuyên gia dự báo giá cà phê có thể tiếp tục tăng nhẹ từ 2–5% trong tuần tới nếu nguồn cung chưa cải thiện. Nhưng nếu thời tiết thuận lợi giúp sản lượng phục hồi tại Brazil và Việt Nam, giá cà phê có thể tạm chững hoặc giảm nhẹ.

Nhìn chung, giá cà phê vẫn giữ xu hướng tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ mạnh và lượng tồn kho thấp. Người trồng cà phê và doanh nghiệp xuất khẩu nên theo dõi sát thị trường, tận dụng thời điểm giá cao để đạt hiệu quả tốt nhất trong những tháng cuối năm.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/10, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London tăng 0,37% (17 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4571 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,8% (36 USD/tấn), đạt 4557 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,73% (7,15 US cent/lb) so với phiên trước đó, xuống mức 403 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm thêm 1,71% (6,7 US cent/lb), đạt 383,05 US cent/lb.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 sẽ đạt kỷ lục 178,7 triệu bao, tăng 4,3 triệu bao so với niên vụ trước. Việt Nam dự kiến tăng khoảng 10%, trong khi tiêu thụ toàn cầu đạt 169,4 triệu bao, cho thấy nguồn cung vẫn vượt nhẹ cầu.

Theo Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), Việt Nam đã vượt Brazil, trở thành nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới trong tháng 8/2025 với 310.000 bao, tương đương 18.600 tấn được vận chuyển. Thành tích này khẳng định vị thế ngày càng cao của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thị phần cà phê hòa tan toàn cầu cũng tăng lên 12,4% trong 11 tháng niên vụ 2024/25, cao hơn mức 11,5% cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này cho thấy xu hướng tiêu dùng cà phê tiện lợi đang phát triển mạnh trên nhiều thị trường.

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mở rộng nhà máy chế biến cà phê hòa tan để nâng cao giá trị sản phẩm. Công nghệ hiện đại giúp chất lượng cà phê được cải thiện rõ rệt, tạo lợi thế cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu cà phê thô.