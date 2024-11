Thị trường Giá cà phê hôm nay 26/11/2024: Tăng chạm mức giá 120,000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 26/11 trong nước chạm mức giá 120,000 đồng/kg, giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh vượt mốc 5000 USD/tấn

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 118,800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 120,000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 119,900 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 120,000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 119,900 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 119,900 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 119,800 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 119,900 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 tăng 265 USD/tấn, ở mức 5,250 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 243 USD/tấn, ở mức 5,166 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 tăng 6,05 cent/lb, ở mức 308,15 cent/lb, giao tháng 3/2025 tăng 5,75 cent/lb, ở mức 305,35 cent/lb.

Sản lượng cà phê toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức. Báo cáo từ Cơ quan Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc USDA dự báo sản lượng cà phê của Brazil niên vụ 2024/25 sẽ giảm xuống 66,4 triệu bao, thấp hơn ước tính trước đó là 69,9 triệu bao.

Lượng tồn kho cuối vụ của Brazil cũng dự báo giảm mạnh 26%, chỉ còn 1,2 triệu bao. Hạn hán kéo dài từ tháng 4 tiếp tục gây thiệt hại cho cây cà phê, đặc biệt là giai đoạn ra hoa, khiến triển vọng mùa vụ arabica 2025/26 kém khả quan.

Thị trường cà phê robusta cũng chịu áp lực lớn do nguồn cung khan hiếm. Việt Nam - nhà sản xuất robusta lớn nhất thế giới - ghi nhận xuất khẩu tháng 10 giảm 11,6% so với tháng trước và giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mưa lớn tại các vùng trồng cà phê gây chậm trễ thu hoạch, trong khi sản lượng robusta niên vụ 2023/24 giảm 20%, xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua. Điều này đẩy giá robusta lên cao trên thị trường thế giới.

Nguồn cung toàn cầu tăng lại tạo áp lực giảm giá. Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) báo cáo xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 9 tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 10,76 triệu bao, và cả năm tăng 11,7%.

Sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2023/24 dự kiến đạt kỷ lục 178 triệu bao. Tuy nhiên, tồn kho arabica đang phục hồi từ mức thấp nhất trong 24 năm, trong khi tồn kho robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 6,5 tháng.