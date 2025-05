Thị trường Giá cà phê hôm nay 26/5/2025: Giảm mạnh tuần qua Giá cà phê hôm nay 26/5 trong nước nằm ở mức 122,000 - 122,500 đồng/kg, giảm mạnh tuần qua xuống mức thấp nhất trong 6 tuần trở lại đây do áp lực nguồn cung từ Brazil và Indonesia.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 26/5/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 122,000 - 122,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122,500 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 122,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 122,000 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ở mức thấp nhất trong 6 tuần trở lại đây. So với tuần trước, giá giảm mạnh từ 2,500 đến 2,700 đồng/kg, tuần giảm thứ tư liên tiếp của thị trường cà phê nội địa.

Cụ thể, Đắk Nông là địa phương ghi nhận giá giảm mạnh nhất tuần qua, giảm tới 2,700 đồng/kg. Giá cà phê tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk giảm 2,500 đồng/kg so với tuần trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được ghi nhận giảm 2,500 đồng/kg.

Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, chủ yếu do hoạt động giao dịch chậm và nguồn cung gia tăng từ các nước sản xuất robusta lớn khác như Brazil và Indonesia. Theo Reuters, các thương nhân cho biết dù sản lượng hiện tại từ hai quốc gia này chưa thực sự dồi dào, nhưng quá trình thu hoạch đã bắt đầu và nguồn cung sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới giảm mạnh tuần qua trên hai sàn:

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4,790 USD/tấn, giảm 1,5% (75 USD/tấn) so với tuần trước đó; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 1,5% (74 USD/tấn), đạt 4,786 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 7/2025 giảm 1,3% (4,6 cent/lb) trong tuần qua, xuống còn 361 cent/lb; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1% (3,8 cent/lb), về mốc 358,7 cent/lb.

Dữ liệu từ Hedgepoint Global Markets cho thấy tiến độ thu hoạch robusta tại Brazil đã đạt khoảng 11%. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê trong niên vụ 2025–2026 của Việt Nam và Indonesia sẽ tăng. Cụ thể, Việt Nam có thể đạt sản lượng 31 triệu bao (loại 60 kg), trong đó robusta chiếm 30 triệu bao. Việc người trồng cà phê tăng sản lượng được cho là để tận dụng mức giá cao trước đó.

Trên thị trường xuất khẩu, cà phê robusta loại 2 (tỷ lệ đen và vỡ 5%) của Việt Nam được chào bán cao hơn 50-70 USD/tấn so với hợp đồng tháng 7 trên sàn LIFFE. Còn tại Indonesia, giá hạt robusta Sumatra hiện được chào bán ngang với hợp đồng tháng 6, so với mức thấp hơn 20 USD so với hợp đồng tháng 5 của tuần trước, điều chỉnh theo xu hướng giảm giá tại sàn London.

Một nhà giao dịch khác cũng cho biết mức trừ lùi giá so với hợp đồng tháng 7 hiện chỉ còn 30 USD, thu hẹp đáng kể so với mức 70 USD của tuần trước. Nguyên nhân là do đồng USD suy yếu, trong khi giá cà phê nội địa vẫn tương đối ổn định.