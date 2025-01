Thị trường Giá cà phê hôm nay 27/1/2025: Tăng mạnh kết thúc tuần trước kỳ nghỉ Tết Giá cà phê hôm nay 27/1 trong nước nằm ở mức 124,700 – 125,500 đồng/kg, tăng mạnh từ 5,200 đến 5,500 đồng/kg trong tuần qua. Arabica liên tiếp lập kỷ lục mới, robusta tiến gần mức đỉnh lịch sử

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 124,700 – 125,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 125,500 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 125,300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 125,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi ở mức 124,700 đồng/kg.

Tại Việt Nam, giá cà phê tuần qua tăng theo đà tăng của mặt hàng cà phê Robusta trên sàn London, mặc dù các thương nhân cho biết hoạt động giao dịch trong nước khá trầm lắng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.

Kết thúc tuần qua, nông dân ở Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê lớn nhất Việt Nam, bán cà phê nhân với giá từ 124,500 – 125,500 đồng/kg, tăng 5,200 – 5,500 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang được các thương lái thu mua ở mức cao nhất là 125,500 đồng/kg, tăng 5,500 đồng/kg trong tuần qua.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk cũng tăng 5,300 đồng/kg so với tuần trước, lên mức 125,300 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 5,200 đồng/kg và đang được giao dịch ở mức 125,000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê tuần qua được điều chỉnh tăng 5,400 đồng/kg lên mức 124,700 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng có nhiều biến động:

Kết thúc tuần qua, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 trên sàn London đứng ở mức 5.544 USD/tấn, tăng 10,7% (tương ứng 538 USD/tấn) so với một tuần trước. Hợp đồng giao tháng 5/2025 tăng 10,8% (537 USD/tấn), chạm mốc 5.499 USD/tấn.

Tiếp nối đà tăng từ cuối tuần trước, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2025 đã tăng liên tiếp trong 5 phiên giao dịch trong tuần này và hiện chỉ kém 21 USD/tấn so với mức đỉnh lịch sử 5.565 USD/tấn đạt được vào cuối tháng 11 năm ngoái.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 3/2025 đạt mức cao kỷ lục mới 347,55 US cent/pound, tăng 5,8% (19,2 US cent/pound) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 chốt ở mốc 343,05 US cent/pound, tăng 5,7% (18,45 US cent/pound).

Thời gian trước đây, thị trường cà phê thế giới thường được dẫn dắt bởi cà phê Arabica, với giá luôn cao gấp 2-3 lần giá cà phê Robusta. Tuy nhiên, diễn biến thị trường cà phê thế giới năm 2024 ngược lại.

Từ đầu năm đến hết tháng 9/2024, giá cà phê trên thị trường thế giới chủ yếu được dẫn dắt bởi Robusta, khi các nước sản xuất loại cà phê này, trong đó có Việt Nam, gặp khó khăn do hạn hán và thời tiết khắc nghiệt do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Các nhà nhập khẩu cà phê ở châu Âu trong năm 2024 đã ráo riết tăng nhập hàng trước khi Quy định Chống phá rừng của EU (EUDR) có hiệu lực. Một số chuyên gia dự báo rằng căng thẳng thị trường cà phê sẽ giảm bớt trong năm 2025, nhưng giá cà phê trong dài hạn vẫn có xu hướng tăng do biến đổi khí hậu cùng nhiều yếu tố khác.