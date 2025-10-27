Thị trường Giá cà phê hôm nay 27/10/2025: Giữ giá 116.500 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 27/10/2025: Giá cà phê trong nước ở mức từ 115,200 - 116,500 đồng/kg. Giá cà phê robusta loại 2 (tỷ lệ hạt đen vỡ 5%) dao động từ 120 - 150 USD.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi, dao động trong khoảng 115.200 - 116.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà không thay đổi so với hôm qua, giao dịch cùng mức 115.200 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 116.500 đ/kg, không thay đổi so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 116.400 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp không thay đổi so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 116.500 và 116.400 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 116.000 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang giữ mức 115.900 đ/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 116.500 - Lâm Đồng 115.200 - Gia Lai 116.000 - Đắk Nông 116.500 -

Giá cà phê tuần qua dao động trong khoảng 115.200 - 116.500 đồng/kg tăng từ 1.700 đến 2.000 đồng/kg so với tuần trước do nguồn cung từ vụ thu hoạch mới còn hạn chế.

Cụ thể, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông tăng 2.000 đồng/kg. Trong khi Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức thu mua thấp nhất, tăng 1.700 đồng/kg so với tuần trước.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa), sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2025–2026 được dự báo có thể tăng khoảng 10% so với vụ trước nếu điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi.

Đây là tín hiệu tích cực cho ngành cà phê Việt Nam sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan và chi phí sản xuất tăng cao.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.571 USD/tấn, tăng 0,4% (19 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,8% (79 USD/tấn), đạt 4.557 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York tăng 1,4% (5,6 US cent/pound) trong tuần qua, đạt 403 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2% (7,4 US cent/pound), đạt 383 US cent/pound.

Hoạt động giao dịch cà phê trên thị trường quốc tế đang diễn ra khá trầm lắng. Theo các thương nhân, cả bên mua lẫn bên bán đều tỏ ra thận trọng sau những biến động trong các vụ mùa trước, khiến không khí giao dịch có phần chững lại so với giai đoạn trước đây.

Tại Việt Nam, các nhà xuất khẩu đang chào bán cà phê robusta loại 2 (tỷ lệ hạt đen vỡ 5%) với mức trừ lùi dao động từ 120 đến 150 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 1 trên sàn LIFFE.

Tại Indonesia, cà phê robusta Sumatra được chào bán với mức trừ lùi 120 USD so với hợp đồng giao tháng 11 và 12, giảm mạnh so với mức 40 USD của tuần trước.

Một nguồn tin khác tiết lộ mức trừ lùi hiện tại ở Indonesia vào khoảng 100 USD/tấn đối với hợp đồng giao tháng 1, tăng đáng kể so với mức 30 USD của tuần trước.