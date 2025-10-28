Thị trường Giá cà phê hôm nay 28/10/2025: Xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục 8,4 tỷ USD Giá cà phê hôm nay 28/10/2025: Giá cà phê trong nước tăng 500 đồng/kg so với hôm qua. Niên vụ 2024 - 2025, cà phê Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 8,4 tỷ USD.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng 500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 115.700 - 117.000 đồng/kg.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 117.000 +500 Lâm Đồng 115.700 +500 Gia Lai 117.000 +500 Đắk Nông 117.000 +500

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà tăng 500 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch cùng mức 115.700 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 117.000 đ/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 116.900 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp tăng 500 đồng/kg so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 117.000 và 116.900 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 116.500 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 116.400 đ/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tổng kết niên vụ cà phê 2024–2025, sản lượng cà phê cả nước đạt gần 29,5 triệu bao, tương đương hơn 1,7 triệu tấn, tăng hơn 9% so với niên vụ trước. Kết quả này cho thấy ngành cà phê Việt Nam tiếp tục có một mùa thu hoạch thuận lợi.

Trong niên vụ 2024–2025, xuất khẩu cà phê đạt hơn 1,5 triệu tấn, kim ngạch vượt 8,4 tỷ USD, tăng 1,8% về lượng và 55,5% về giá trị, cao nhất từ trước đến nay. Giá xuất khẩu bình quân đạt 5.610 USD/tấn, tăng tới 52,7% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,25 triệu tấn cà phê, thu về hơn 7 tỷ USD, tăng hơn 11% về lượng và 62% về giá trị so với năm trước. VICOFA cho rằng niên vụ này có sự tăng trưởng cân bằng cả về sản lượng lẫn giá, giúp kim ngạch toàn ngành tăng thêm khoảng 3 tỷ USD.

Châu Âu tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực của cà phê Việt Nam, đạt hơn 710.000 tấn với kim ngạch hơn 4 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng lượng và giá trị xuất khẩu. Trong đó, 27 nước EU đóng góp hơn 40% sản lượng và gần 40% kim ngạch.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ngày 27/10 ở mức 4.485 USD/tấn, giảm 1,88% (86 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2,08% (95 USD/tấn), đạt 4.462 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York giảm 2,86% (11,55 US cent/pound) vào hôm qua, đạt 391,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 3,11% (11,95 US cent/pound), đạt 371,1 US cent/pound.

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được khung thỏa thuận thương mại sơ bộ, hướng tới việc tạm dừng tăng thuế nhập khẩu và hoãn mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Hai bên cũng đồng ý khôi phục hoạt động mua đậu tương Mỹ, mở ra tín hiệu tích cực cho thương mại toàn cầu.

Thỏa thuận này được xem là bước đi quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngay sau thông tin được công bố, giá vàng thế giới giảm sâu do tâm lý nhà đầu tư chuyển sang các tài sản rủi ro hơn.

Việc căng thẳng thương mại được nới lỏng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho giá hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản như cà phê. Nhà đầu tư kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ sẽ ổn định trở lại khi dòng thương mại giữa các khu vực được khơi thông, qua đó giúp thị trường cà phê có thêm động lực tăng giá trong ngắn hạn.

Diễn biến tỷ giá USD cũng đang trở thành yếu tố ảnh hưởng lớn tới giá cà phê. Nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên, mặt hàng này có thể chịu sức ép giảm giá, đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu sang châu Âu – nơi đồng euro đang suy yếu.