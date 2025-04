Thị trường Giá cà phê hôm nay 28/4/2025: 2 tuần tăng liên tiếp Giá cà phê hôm nay 28/4 trong nước nằm ở mức 130,000 - 130,700 đồng/kg. Giá cà phê có tuần tăng thứ hai liên tiếp ở mức 1000 đồng/kg. Thị trường cà phê thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình hình thời tiết tại Brazil

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 28/4/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 130,000 - 130,700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 130,700 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 130,700 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 130,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 130,000 đồng/kg.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên trong tuần qua ghi nhận diễn biến tăng giảm đan xen giữa các ngày. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vẫn tăng 1,000 đồng/kg so với tuần trước.

Trong quý I, Việt Nam đã xuất khẩu 32,395 tấn cà phê sang Hoa Kỳ, đạt kim ngạch 180,3 triệu đô la. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu giảm 13%, nhưng giá trị lại tăng mạnh 51% nhờ giá bán cao.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng lượng cà phê xuất khẩu của cả nước trong quý I đạt 495,780 tấn, trị giá 2,81 tỷ đô la. So với cùng kỳ năm trước, khối lượng xuất khẩu giảm 15,3%, nhưng giá trị tăng 45,8% do giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trong khi đó, giá cà phê thế giới tăng với biên độ mạnh hơn. Kết thúc tuần qua, trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đứng ở mức 5,415 USD/tấn, tăng 2,6% (138 USD/tấn) so với tuần trước.

Đáng chú ý, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 7/2025 lên tới 399,85 US cent/pound, tăng vọt 7,3% (27,25 US cent/pound) so với tuần trước.

Đồng USD suy yếu đã góp phần đẩy giá nhiều mặt hàng tăng lên, trong đó có cà phê. Thị trường cà phê tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình hình thời tiết tại Brazil, khi cơ quan khí tượng Somar Meteorologia dự báo lượng mưa sẽ rất thấp trong những ngày tới.

Một số dự báo cho thấy sản lượng cà phê arabica của Brazil sẽ giảm đáng kể so với niên vụ trước. Ngân hàng Rabobank dự báo sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ 2025-2026 sẽ đạt 62,8 triệu bao, giảm 6,4% so với vụ 2024-2025. Trong đó, sản lượng arabica giảm mạnh 13,6% xuống còn 38 triệu bao, trong khi robusta tăng 7,3%, đạt mức kỷ lục 24,7 triệu bao.

Rabobank cho biết thời tiết khô hạn trong năm 2024 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình ra hoa của cây cà phê arabica. Dù vậy, robusta vẫn đạt sản lượng cao bất chấp những khó khăn tại bang Rondonia. Lượng mưa trong tháng 3 tiếp tục thấp hơn trung bình, ngoại trừ khu vực Cerrado Mineiro, tuy nhiên mưa đã trở lại từ cuối tháng 3, giúp cải thiện phần nào tình hình.

Theo dự báo của Itaú BBA, sản lượng cà phê Brazil năm 2025-2026 đạt 64,4 triệu bao, giảm 3% so với vụ trước, khá tương đồng với con số 64,5 triệu bao do StoneX công bố. Itaú BBA dự kiến sản lượng arabica giảm 10% còn 40,9 triệu bao, trong khi robusta tăng 12%, đạt 23,5 triệu bao. Tổ chức này cũng cho biết lượng mưa dự báo sẽ gia tăng, dù có thể gây khó khăn cho thu hoạch, nhưng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho vụ mùa 2026-2027.