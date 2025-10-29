Chọn chuyên mục Giá cà phê hôm nay 29/10/2025: Ác mộng cà phê giả vì giá ở mức cao Giá cà phê hôm nay 29/10/2025: Giá cà phê trong nước giảm từ 1200 đến 1500 đồng/kg so với hôm qua. Nhiều quán nhỏ phải pha trộn nguyên liệu kém chất lượng.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm từ 1200 đến 1500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 114.500 - 115.500 đồng/kg.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 115.700 -1300 Lâm Đồng 114.500 -1200 Gia Lai 115.300 -1200 Đắk Nông 115.500 -1500

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà giảm 1200 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch cùng mức 114.500 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 115.700 đ/kg, giảm 1300 đồng/kg so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 115.600 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp giảm mạnh 1500 đồng/kg so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 115.500 và 115.400 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 115.300 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 115.200 đ/kg, giảm 1200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê nguyên chất hiện nay tăng cao khiến nhiều quán nhỏ phải pha trộn thêm nguyên liệu khác để giảm chi phí. Việc này làm chất lượng cà phê giảm sút rõ rệt, khiến người tiêu dùng khó phân biệt đâu là cà phê thật sự nguyên chất. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chuỗi sản xuất còn thiếu chuyên nghiệp và thiếu kiểm soát.

Nhiều cơ sở chế biến nhỏ không đủ vốn và công nghệ nên phải mua nguyên liệu kém chất lượng, thậm chí là phần bị loại bỏ, để rang xay và pha trộn. Cách làm này giúp họ tăng lợi nhuận trước mắt nhưng gây ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của ngành cà phê Việt Nam.

Theo quy định, cà phê đạt chuẩn phải có ít nhất 1% caffeine. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều sản phẩm chỉ ghi 0,4–0,7% caffeine trên bao bì. Người tiêu dùng cần đọc kỹ thông tin khi mua để tránh chọn phải sản phẩm kém chất lượng.

Các chuyên gia cho rằng nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về thông tin trên bao bì. Nếu hàm lượng caffeine không đúng như công bố, sản phẩm có thể bị xem là hàng giả. Chỉ khi sản xuất đúng quy trình và minh bạch, thị trường cà phê Việt mới lấy lại được niềm tin của người tiêu dùng.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ngày 28/10 ở mức 4.355 USD/tấn, giảm 1,85% (82 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,26% (56 USD/tấn), đạt 4.394 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York giảm 0,94% (3,65 US cent/pound) vào hôm qua, đạt 386,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,24% (4,6 US cent/pound), đạt 364,35 US cent/pound.

Giá cà phê đang giảm mạnh khi Mỹ liên tiếp ký các thỏa thuận thương mại mới với nhiều quốc gia, bao gồm cả những nước xuất khẩu cà phê lớn. Hiện Mỹ áp thuế nhập khẩu cà phê ở mức rất cao: 50% với Brazil, 20% với Việt Nam, 19% với Indonesia và 10% với Colombia.

Do thuế cao, cà phê Brazil xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh, trong khi nguồn cung từ các nước khác như Việt Nam và Indonesia tăng lên. Sự thay đổi này khiến giá cà phê tại Mỹ trở nên đắt đỏ hơn, làm gia tăng áp lực cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp rang xay.

Trước tình hình đó, các hiệp hội cà phê và doanh nghiệp xuất khẩu đang làm việc với Chính phủ Mỹ nhằm đề xuất đưa cà phê vào danh mục hàng hóa không chịu thuế, vì đây là mặt hàng Mỹ không thể tự sản xuất. Nếu được chấp thuận, chi phí nhập khẩu sẽ giảm đáng kể.

Theo các chuyên gia, khi thuế nhập khẩu được hạ xuống 0%, giá cà phê có thể hạ nhiệt nhanh chóng. Khi ấy, doanh nghiệp Mỹ nhiều khả năng sẽ quay trở lại nhập khẩu mạnh từ Brazil – nguồn cung truyền thống và ổn định nhất.