Thị trường Giá cà phê hôm nay 3/11/2025: Giá cà phê Tây Nguyên tăng 3 tuần liên tiếp Giá cà phê hôm nay 3/11/2025: Giá cà phê Tây Nguyên tăng 3 tuần liên tiếp, khó giảm vì nông dân không bán. Nguồn cung cà phê niên vụ 2025 - 2026 có thể thiếu hụt

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 115.500 - 117.000 đồng/kg.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 116.800 - Lâm Đồng 115.500 - Gia Lai 116.500 - Đắk Nông 117.000 -

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà không thay đổi so với hôm qua, giao dịch cùng mức 115.500 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 116.800 đ/kg, không thay đổi so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 116.700 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp không thay đổi so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 117.000 và 116.900 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 116.500 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 116.400 đ/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại Tây Nguyên tăng tuần thứ ba liên tiếp, cao hơn 300 - 500 đồng so với tuần trước. Trong đó, Đắk Lắk đạt 116.800 đồng/kg, Gia Lai 116.500 đồng/kg, Lâm Đồng 115.500 đồng/kg và Đắk Nông cao nhất với 117.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước quý III tăng mạnh sau giai đoạn giảm của quý II, trung bình đạt 116.000 đồng/kg vào cuối tháng 9, tăng 20% so với đầu tháng 7. Sang tháng 10, giá giảm nhẹ còn 113.000 - 114.000 đồng/kg, thấp hơn 21.500 đồng so với đỉnh hồi tháng 3 và gần tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Một số doanh nghiệp dự báo nguồn cung cà phê niên vụ 2025 - 2026 có thể tiếp tục thiếu hụt. Mặc dù có nhận định sản lượng tăng, song kết quả vẫn phụ thuộc lớn vào thời tiết và tiến độ thu hoạch tại các vùng trồng trọng điểm như Tây Nguyên.

Theo các chuyên gia, giá cà phê khó giảm sâu vì nông dân không chịu áp lực bán mạnh. Giá nông sản khác như tiêu, sầu riêng tăng cao giúp người dân có nguồn thu tốt hơn, nên họ có xu hướng giữ hàng chờ giá cao. Nếu nguồn cung ra thị trường ít, giá có thể giữ quanh 120.000 đồng/kg; ngược lại, khi bán mạnh, giá có thể giảm về khoảng 100.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đóng cửa ngày 3/11 ở mức 4.540 USD/tấn, giảm 2,17% (101 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 2,1% (96 USD/tấn), đạt 4.463 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York tăng 0,01% (0,05 US cent/pound) vào hôm qua, đạt 392,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 không thay đổi, đạt 372,25 US cent/pound.

Giá cà phê Robusta trên sàn London tuần qua giảm nhẹ, hợp đồng tháng 11/2025 đạt 4.524 USD/tấn, giảm 47 USD so với tuần trước. Hợp đồng tháng 1/2026 cũng lùi 0,4%, còn 4.540 USD/tấn. Diễn biến này cho thấy thị trường Robusta đang tạm chững lại sau giai đoạn tăng kéo dài.

Tại New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn khi hợp đồng tháng 12/2025 mất 2,7%, xuống 392,05 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2026 giảm 2,8%, còn 372,25 US cent/pound. Nguyên nhân chính là do kỳ vọng Mỹ và Brazil có thể đạt thỏa thuận thương mại, khiến giới đầu tư thận trọng.

Thời tiết mưa trở lại tại Brazil giúp cải thiện năng suất cây trồng, nhưng lượng mưa lớn ở Việt Nam gây lo ngại ảnh hưởng đến vụ Robusta. Các nhà rang xay Mỹ đang đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho, chờ kết quả đàm phán để biết liệu họ có phải trả giá cao hơn cho nguồn cung thay thế hay không.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Brazil đã có cuộc gặp tích cực, thảo luận việc Mỹ tăng thuế với hàng hóa Brazil. Tổng thống Brazil ông Luiz Inacio Lula da Silva cho biết cuộc gặp “rất tốt ngoài mong đợi” và kỳ vọng sớm có giải pháp ổn định thương mại, qua đó hỗ trợ thị trường cà phê toàn cầu.