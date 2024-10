Thị trường Giá cà phê hôm nay 30/10/2024: Tăng trở lại do hoàn lưu bão số 6 Giá cà phê hôm nay 30/10 trong nước nằm ở mức 110,000 - 110,700 đồng/kg, tăng từ 1,500 đến 1,600 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê trong nước vượt mốc 110,000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 110,000 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 110,500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 110,400 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 110,700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 110,600 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 110,500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 110,400 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 110,500 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới đang tăng do lo ngại về ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Trà Mi, có thể gây mưa lớn tại vùng trồng cà phê Tây Nguyên của Việt Nam. Bão đã làm chậm tiến độ thu hoạch vụ mới khi mưa lớn kéo dài từ Hà Tĩnh đến Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên. Ngoài ra, một cơn bão khác mang tên Kong-rey cũng đang hình thành, gây thêm lo ngại cho mùa vụ.

Trong bối cảnh giá cà phê tăng, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam đối diện nhiều thách thức. Việc gia tăng giá khiến nông dân tập trung vào lợi ích ngắn hạn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung khi tồn kho trong nước giảm dần.

Ngoài ra, thông tin từ Brazil cũng góp phần vào sự tăng giá này. Khu vực trồng cà phê arabica lớn nhất của Brazil, Minas Gerais, chỉ nhận được 25,1 mm mưa trong tuần trước, thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử. Cả nông dân và các nhà phân tích đều thận trọng về khả năng phục hồi sản lượng cà phê do mưa đến muộn có thể ảnh hưởng đến cây trồng, và việc dự báo năng suất vụ 2025/26 vẫn còn quá sớm.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 giảm 33 USD/tấn, ở mức 4,469 USD/tấn, giao tháng 1/2025 giảm 34 USD/tấn, ở mức 4,376 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 giảm 2,10 cent/lb, ở mức 250,65 cent/lb, giao tháng 3/2025 giảm 2 cent/lb, ở mức 249,70 cent/lb.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 10/2024, Việt Nam xuất khẩu 21,5 nghìn tấn cà phê, trị giá 125,8 triệu USD. So với nửa đầu tháng 9, lượng xuất khẩu tăng 0,4% và trị giá tăng 7,5%. Đặc biệt, so với cùng kỳ tháng 10/2023, lượng xuất khẩu tăng 20,5% và trị giá tăng 98,0%. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 10/2024, xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,13 triệu tấn, trị giá 4,44 tỷ USD, giảm 11,1% về lượng nhưng tăng 39,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III năm nay, ông Đỗ Hoàng Phúc, Chủ tịch HĐQT cà phê Thắng Lợi, cho biết doanh nghiệp đã chuyển từ lỗ sang lãi do tình hình kinh doanh năm trước khó khăn. Giá cà phê trong nước tăng đột biến khiến việc thu mua trở nên khó khăn, dẫn đến khối lượng xuất khẩu giảm.

Mặc dù quý III năm 2024 doanh nghiệp không thu mua được nhiều hàng như trước, nhưng nhờ khối lượng thu mua vụ trước với giá tốt và việc tiết giảm chi phí, lợi nhuận đã tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.