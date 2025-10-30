Thị trường Giá cà phê hôm nay 30/10/2025: Tăng nhẹ cả trong nước và thế giới Giá cà phê hôm nay 30/10/2025: Giá cà phê trong nước tăng nhẹ từ 100 đến 300 đồng/kg. Thời tiết khá thuận lợi, nên giúp năng suất cà phê dự kiến tăng.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ từ 100 đến 300 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 114.600 - 115.800 đồng/kg.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 115.800 +100 Lâm Đồng 114.600 +100 Gia Lai 115.400 +100 Đắk Nông 115.800 +300

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà tăng 100 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch cùng mức 114.600 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 115.800 đ/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 115.700 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp tăng 300 đồng/kg so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 115.800 và 115.700 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 115.400 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 115.300 đ/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua.

Hiện nhiều hộ dân đã bắt đầu hái tỉa những quả cà phê chín sớm. Thời tiết năm nay được đánh giá thuận lợi, nên năng suất dự kiến tăng so với năm trước. Không khí thu hoạch cà phê rộn ràng lan khắp các tỉnh Tây Nguyên, mở đầu cho một vụ mùa nhiều kỳ vọng.

Theo các đại lý thu mua, giá cà phê đầu vụ đang tăng do mưa bão gây gián đoạn việc thu hoạch và phơi sấy. Nguồn cung giảm trong khi doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh gom hàng để kịp giao đơn, khiến giá bị đẩy lên nhanh chóng.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, kết thúc niên vụ 2024 - 2025, Việt Nam đã xuất hơn 1,55 triệu tấn cà phê, tăng 1,8% về sản lượng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,4 tỷ USD, tăng tới 55,5% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tính trung bình, giá cà phê xuất khẩu đạt 5.610 USD/tấn, tăng 52,7% so với niên vụ trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này giúp củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường cà phê toàn cầu và mở ra triển vọng tích cực cho những mùa vụ tiếp theo.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đóng cửa ngày 29/10 ở mức 4.565 USD/tấn, tăng 2,24% (100 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 2,3% (101 USD/tấn), đạt 4.489 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York tăng 0,8% (3,1 US cent/pound) vào hôm qua, đạt 391 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,09% (4 US cent/pound), đạt 370 US cent/pound.

Nhu cầu tiêu thụ cà phê đang chậm lại sau thời gian tăng mạnh. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), giá trung bình I-CIP tháng 7 giảm gần 12% so với tháng trước do chi phí logistics, tỷ giá và lãi suất cao kéo dài. Ở Mỹ và châu Âu, mức tiêu thụ cà phê hòa tan và cà phê đặc sản giảm nhẹ.

Các yếu tố từng hỗ trợ giá như lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ châu Phi hay căng thẳng thương mại ở Mỹ Latin đã hạ nhiệt. Chính sách xuất khẩu ổn định và chuỗi cung ứng thông suốt hơn khiến giá cà phê bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời kỳ tăng nóng.

Giới phân tích cho rằng xu hướng giảm hiện tại chủ yếu là giai đoạn “hạ nhiệt kỹ thuật”. Tuy nhiên, biến động thời tiết, nhu cầu tiêu thụ dịp cuối năm và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương có thể khiến thị trường tiếp tục bất ổn.

Trong ngắn hạn, giá cà phê quốc tế nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp với xu hướng giảm nhẹ. Các doanh nghiệp xuất khẩu cần theo dõi sát thị trường, chủ động thương lượng lại hợp đồng và điều chỉnh lượng hàng giao để giảm rủi ro tỷ giá và giá bán.