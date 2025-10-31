Thị trường Giá cà phê hôm nay 31/10/2025: Mỹ giảm thuế cà phê Việt Nam xuống 0% Giá cà phê hôm nay 31/10/2025: Giá cà phê trong nước tăng nhẹ từ 700 đến 900 đồng/kg. Mỹ giảm thuế nhập khẩu cà phê Việt Nam xuống 0%.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ từ 700 đến 900 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 115.500 - 116.700 đồng/kg.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 116.500 +700 Lâm Đồng 115.500 +900 Gia Lai 116.200 +800 Đắk Nông 116.700 +900

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà tăng 900 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch cùng mức 115.500 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 116.500 đ/kg, tăng 700 đồng/kg so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 116.400 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp tăng 900 đồng/kg so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 116.700 và 116.600 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 116.200 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 116.100 đ/kg, tăng 800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê liên tục tăng đã tạo nên làn sóng đầu tư ồ ạt vào ngành này. Nhiều nông dân và doanh nghiệp trong nước, cũng như các nhà đầu tư quốc tế, đang mở rộng diện tích trồng cà phê để tận dụng cơ hội khi giá tăng cao kỷ lục.

Tại Việt Nam, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa hoàn thành trồng 2.000 ha cà phê Arabica và dự kiến trồng thêm 1.000 ha trong năm nay. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ có tổng cộng 10.000 ha cà phê tại Việt Nam và Lào, trong đó 70% là Arabica và 30% là Robusta.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến tháng 9, diện tích cà phê cả nước đạt 764.400 ha, tăng hơn 16.000 ha so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích mở rộng chủ yếu ở Tây Nguyên, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển.

Không chỉ diện tích, năng suất cà phê cũng tăng nhờ giống mới và kỹ thuật canh tác hiện đại. Dự báo niên vụ 2025–2026, sản lượng cà phê Việt Nam sẽ tăng thêm khoảng 120.000 tấn, giúp ngành cà phê tiếp tục giữ vững vị thế xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đóng cửa ngày 30/10 ở mức 4.572 USD/tấn, giảm 0,82% (38 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,66% (30 USD/tấn), đạt 4.494 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York giảm 1,04% (4,1 US cent/pound) vào hôm qua, đạt 386,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,87% (3,25 US cent/pound), đạt 367,55 US cent/pound.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết thông tin Mỹ giảm thuế nhập khẩu cà phê Việt Nam xuống 0% không quá bất ngờ vì phía Mỹ đã thông báo trước đó. Việc này phù hợp với thực tế khi Mỹ không sản xuất cà phê và phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, nên việc đưa thuế về 0% là điều tất yếu.

Nếu chính sách được áp dụng, không chỉ Việt Nam mà các quốc gia xuất khẩu khác như Brazil, Indonesia hay Colombia cũng được hưởng lợi. Việc Mỹ miễn thuế sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, giúp mở rộng thị trường và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Mỹ.

Phó Chủ tịch VICOFA, đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, nhận định quyết định này có thể là động thái thể hiện sự “ưu ái” của Tổng thống Donald Trump đối với cà phê Việt Nam. Việc được giảm thuế giúp doanh nghiệp Việt tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, việc thay đổi khẩu vị người tiêu dùng Mỹ sẽ cần thời gian, bởi họ vốn quen với cà phê Arabica của Brazil. Cà phê Robusta của Việt Nam sẽ cần 2 - 3 năm để được thị trường Mỹ chấp nhận rộng rãi. Dù vậy, xuất khẩu cà phê Việt vài tháng gần đây tăng đáng kể, cho thấy dấu hiệu tích cực về sự đón nhận của khách hàng.