Thị trường Giá cà phê hôm nay 31/10/2025: Tăng mạnh, chinh phục thị trường Hàn Quốc Giá cà phê hôm nay 31/10/2025: Giá cà phê trong nước tăng mạnh từ 1300 đến 1500 đồng/kg. Cà-phê Đắk Lắk cùng các sản phẩm OCOP chinh phục thị trường Hàn Quốc.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 1300 đến 1500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 116.800 - 118.200 đồng/kg.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 118.000 +1500 Lâm Đồng 116.800 +1300 Gia Lai 117.700 +1500 Đắk Nông 118.200 +1500

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà tăng 1300 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch cùng mức 116.800 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 118.000 đ/kg, tăng mạnh 1500 đồng/kg so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 117.900 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp tăng 1500 đồng/kg so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 118.200 và 118.100 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 117.700 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 117.600 đ/kg, tăng 1500 đồng/kg so với hôm qua.

Ngày 30/10, sáu doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk đã tham gia Triển lãm Thực phẩm lên men Quốc tế Hàn Quốc lần thứ 23 (IFFE 2025) tại thành phố Jeonju, tỉnh Jeonbuk. Đây là dịp để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của Đắk Lắk đến người tiêu dùng Hàn Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác thương mại giữa hai địa phương.

Tại sự kiện, thương hiệu MISS EDE tiếp tục gây ấn tượng khi mang đến trải nghiệm thử nếm cà phê và sô-cô-la Đắk Lắk. Các sản phẩm cà phê Robusta đặc sản Việt Nam được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng Hàn Quốc, giúp khẳng định hương vị cà phê Tây Nguyên trên thị trường quốc tế.

Trước đó, vào tháng 5/2025, thương hiệu MISS EDE đã xuất khẩu 3.600 gói cà phê rang xay thành phẩm sang Hàn Quốc. Thành công này có được nhờ sự hỗ trợ của Sở Công Thương Đắk Lắk, góp phần đưa sản phẩm cà phê địa phương tiếp cận thị trường toàn cầu và nâng cao giá trị thương hiệu Việt.

Triển lãm IFFE 2025 dự kiến thu hút hơn 100 nhà nhập khẩu quốc tế và 130.000 lượt khách tham quan, tạo cơ hội lớn để Đắk Lắk quảng bá hình ảnh nông sản, đặc biệt là cà phê – hương vị Tây Nguyên, tới bạn bè quốc tế và thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Đắk Lắk và Jeonbuk.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đóng cửa ngày 31/10 ở mức 4.583 USD/tấn, giảm 1,25% (58 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1,14% (52 USD/tấn), đạt 4.507 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York giảm 1,05% (4,15 US cent/pound) vào hôm qua, đạt 387,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,78% (2,95 US cent/pound), đạt 369,3 US cent/pound.

Tính đến ngày 31/10, lượng tồn kho cà phê Arabica do Sàn ICE (Mỹ) quản lý chỉ còn 446.475 bao loại 60 kg, thấp nhất trong 1,5 năm. Trên sàn ICE London, tồn kho cà phê Robusta cũng giảm xuống 6.111 lô – mức thấp nhất trong hơn 3 tháng. Việc tồn kho giảm mạnh đã khiến giá cà phê trên cả hai sàn quốc tế tăng nhanh trong những ngày cuối tháng 10.

Các chuyên gia cho rằng tồn kho sụt giảm cho thấy nguồn cung cà phê toàn cầu đang thiếu hụt. Ở Brazil, thời tiết khô hạn kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cà phê Arabica. Còn tại Việt Nam và Indonesia, nông dân hạn chế bán ra vì kỳ vọng giá tăng, khiến lượng Robusta trên thị trường càng khan hiếm.

Ngoài ra, chi phí logistics tăng, đồng USD mạnh lên và tình trạng vận chuyển quốc tế chậm trễ khiến lượng cà phê giao về các kho đạt chuẩn của ICE giảm liên tục. Điều này làm dấy lên lo ngại thiếu hàng trong khi mùa tiêu thụ lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ đang đến gần.

Trước bối cảnh nguồn cung eo hẹp, các quỹ đầu tư và nhà kinh doanh hàng hóa đã đẩy mạnh mua vào để phòng ngừa rủi ro giá tăng. Nhờ đó, giá cà phê quốc tế bật mạnh, mở ra giai đoạn biến động mới cho thị trường cà phê toàn cầu.