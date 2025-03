Giá cà phê hôm nay 31/3/2025: Giảm mạnh tuần qua

Thị trường Giá cà phê hôm nay 31/3/2025: Giảm mạnh tuần qua Giá cà phê hôm nay 31/3 trong nước nằm ở mức 131,200 - 132,300 đồng/kg. Giá cà phê giảm mạnh từ 1600 đến 1700 đồng/kg so với tuần trước. Giá cà phê robusta trên Sàn London giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 2,5 tháng qua

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 31/3/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 131,200 - 132,300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 132,300 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 132,300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 132,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 131,200 đồng/kg.

Như vậy, kết thúc tuần qua, giá cà phê trong nước giảm 1.600 – 1.700 đồng/kg so với tuần trước (tương ứng giảm 1,2 – 1,3%).

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1600 đồng/kg trong tuần qua. Giá cà phê tại các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng cùng giảm 1700 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới giảm mạnh trên cả hai sàn:

Giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 5.337 USD/tấn, giảm 3,2% (178 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm 2,7% (150 USD/tấn), xuống còn 5.354 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2025 giảm 2,6% (10,2 US cent/pound) so với tuần trước, xuống còn 379,95 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 2,3% (8,9 US cent/pound), chỉ còn 376,4 US cent/pound.

Giá cà phê robusta vừa chạm mức thấp nhất trong 2,5 tháng qua, trong khi arabica cũng xuống đáy thấp nhất trong vòng 1 tháng. Nguyên nhân chính là nhờ dự báo có mưa tại Brazil, giúp giảm bớt lo ngại về tình trạng khô hạn. Ngoài ra, tồn kho robusta được sàn ICE quản lý đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 tuần, tạo thêm sức ép lên giá.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho biết nguồn cung robusta tại Việt Nam và Indonesia vẫn tiếp tục bị thắt chặt. Nông dân Việt Nam hiện hạn chế bán ra với kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn, còn Indonesia lại thiếu hụt nguồn cung do đang vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch.

Một thương nhân tại vùng trồng cà phê ở Việt Nam chia sẻ rằng nguồn cung robusta lúc này chủ yếu phụ thuộc vào Việt Nam. Những người không có nhu cầu tiền mặt ngay sẽ giữ hàng lại chờ giá tốt hơn, khiến việc thu mua trên thị trường rất khó khăn. Mặc dù hiện tại đang là mùa khô, nhưng nguồn nước tưới vẫn đủ, không gây thêm áp lực lên cây trồng.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, nhận định sản lượng cà phê robusta Conilon của Brazil năm nay có thể thấp hơn dự kiến do điều kiện thời tiết không thuận lợi khi chỉ còn một tuần nữa là bước vào vụ thu hoạch. Vì vậy, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao, khoảng 135.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Indonesia, cà phê robusta Sumatra giao tháng 4 hiện có mức giá trừ lùi khoảng 70-80 USD, giảm nhẹ so với tuần trước (100-110 USD) do nguồn cung ngày càng khan hiếm vào cuối vụ.