Thị trường Giá cà phê hôm nay 4/11/2025: Giá cà phê đặc sản lên đến 650.000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 4/11/2025: Giá cà phê Tây Nguyên tăng nhẹ 200 đồng tại một số nơi. Một số mẫu cà phê đặc sản được bán với giá lên đến 650.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát cho thấy, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ 200 đồng tại một số nơi so với hôm qua, dao động trong khoảng 115.600 - 117.000 đồng/kg.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 117.000 +200 Lâm Đồng 115.600 +100 Gia Lai 116.500 - Đắk Nông 117.000 -

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà tăng nhẹ 100 đồng so với hôm qua, giao dịch cùng mức 115.600 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 117.000 đ/kg, tăng nhẹ 200 đồng so với hôm qua. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 116.900 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp không thay đổi so với hôm qua, lần lượt giao dịch ở mức 117.000 và 116.900 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 116.500 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 116.400 đ/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Thị trường cà phê đang ở vùng giá mới, cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu. Nhu cầu tiêu thụ toàn cầu ổn định và đồng USD yếu hơn giúp giá cà phê duy trì quanh mức hiện tại, thậm chí có thể tăng nhẹ nếu thời tiết xấu tại các vùng trồng lớn.

Trong tuần này, giá cà phê có khả năng đi ngang hoặc giảm nhẹ. Nếu mưa kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Brazil, giá có thể giảm thêm. Ngược lại, thời tiết khô hạn trong mùa thu hoạch có thể khiến giá bật tăng.

Thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn sau đợt tăng kéo dài. Sự ổn định của giá sẽ phụ thuộc vào thời tiết và hoạt động thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu.

Người trồng cà phê và đại lý nên theo dõi sát diễn biến để có kế hoạch mua bán phù hợp, tránh rủi ro do biến động bất ngờ và tận dụng cơ hội từ các đợt điều chỉnh giá.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đóng cửa ngày 3/11 ở mức 4.646 USD/tấn, tăng 2,33% (106 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 2,22% (99 USD/tấn), đạt 4.562 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York tăng 1,79% (7 US cent/pound) vào hôm qua, đạt 399,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,08% (7,75 US cent/pound), đạt 380 US cent/pound.

Cà phê đặc sản tuy chỉ chiếm khoảng 20% sản lượng toàn cầu, nhưng lại chiếm tới 40% giá trị thị phần. Con số này cho thấy đây là hướng đi tiềm năng giúp nâng cao giá trị cho ngành cà phê Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhu cầu về sản phẩm chất lượng cao đang tăng mạnh trên thế giới.

Nhiều chuỗi cà phê đặc sản quốc tế đã bắt đầu tìm đến các trang trại tại Việt Nam để đặt hàng và hợp tác dài hạn. Việc này mở ra cơ hội lớn cho nông dân và doanh nghiệp trong nước khi sản phẩm Việt được công nhận ở phân khúc cao cấp, có lợi nhuận cao hơn.

Tại triển lãm Coffee Expo diễn ra ở TP.HCM, nhiều mẫu cà phê đoạt giải tại cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam được giới thiệu và thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Những sản phẩm này được đánh giá cao cả về hương vị lẫn chất lượng chế biến, khẳng định vị thế mới của cà phê Việt trên bản đồ cà phê thế giới.

Một số mẫu cà phê nhân được bán với giá lên đến 650.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với cà phê thương mại. Dù giá đắt đỏ, nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng mua, cho thấy tiềm năng lớn của phân khúc cà phê đặc sản và hướng phát triển bền vững cho ngành cà phê Việt Nam trong tương lai.