Thị trường Giá cà phê hôm nay 5/1/2025: Quay đầu giảm, có nên tranh thủ mua vào lúc này ? Giá cà phê hôm nay 5/1 trong nước nằm ở mức 119,800 - 120,500 đồng/kg, giảm mạnh so với hôm qua. Có nên tranh thủ mua vào lúc này để dự trữ giữa lúc vụ thu hoạch ở Việt Nam sắp kết thúc?

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh 1,500 – 1,700 đồng/kg, dao động trong khoảng 119,800 - 120,500 đồng/kg.

Theo đó, sau khi điều chỉnh giảm 1,700 đồng/kg, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 120,500 đồng/kg.

Theo sau là giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đứng ở mức 120,300 đồng/kg, giảm 1,700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 1,700 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 120,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1,500 đồng/kg xuống mức 119,800 đồng/kg.

Giá cà phê hạ nhiệt khiến nhiều người đặt câu hỏi: Có nên mua vào lúc này để dự trữ giữa lúc vụ thu hoạch ở Việt Nam sắp kết thúc? Thực tế, vào vụ mùa năm trước, giá cà phê trước Tết và cuối tháng 4 đã tăng gấp đôi.

Theo ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Horeca Business School, giá sỉ cà phê rang xay các quán mua vào 185.000 – 200.000 đồng/kg, chủ yếu là hàng vụ cũ. Với các dòng cà phê rang xay chất lượng cao hơn thì giá cũng cao hơn.

Mặt hàng cà phê rất nhạy cảm về giá. Việc tăng giá dễ dẫn đến mất khách nên nhiều quán cà phê đang phát triển các loại đồ uống thay thế với giá nguyên liệu ổn định hơn.

Thị trường cà phê toàn cầu và Việt Nam đang trải qua những biến động không thể dự đoán, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Chỉ sau một ngày tăng giá cực sốc, thì ngay ngày hôm sau giá cà phê đã bất ngờ giảm sâu ở cả 2 thị trường thế giới và thị trường Việt Nam.

Dựa trên các yếu tố cung cầu hiện tại và xu hướng tăng, giảm giá đầy bất ngờ gần đây, các chuyên gia dự đoán giá cà phê có thể tiếp tục giảm nhẹ vào ngày mai 6/1/2025.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng có nhiều biến động:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 3/2025: Giảm 88 USD/tấn, còn 4,968 USD/tấn.

Giao tháng 5/2025: Giảm 80 USD/tấn, còn 4,897 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 3/2025: Giảm 8,2 cent/lb, còn 318,65 cent/lb.

Giao tháng 5/2025: Giảm 7,2 cent/lb, còn 314,90 cent/lb.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê arabica giảm xuống mức thấp nhất 4 tuần khi mưa tại vùng trồng cà phê trọng điểm của Brazil là Minas Gerais vượt 182% so với mức trung bình lịch sử trong tuần trước.

Bên cạnh đó, đồng Real của Brazil mất giá so với USD, vẫn nằm trong vùng thấp kỷ lục, đã thúc đẩy các hoạt động bán ra của Brazil với mức chênh lệch khá thấp so với sàn New York. Nhờ vậy, tồn kho đạt chuẩn arabica liên tiếp tăng do xuất khẩu tăng lên.

Theo Leonardo Rossetti, nhà phân tích tại StoneX, triển vọng cho năm nay vẫn khả quan bất chấp những khó khăn hiện tại.

Mùa thu hoạch cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ tốt, trong khi vụ cà phê robusta của Brazil được dự đoán sẽ đạt kỷ lục. “Chúng tôi tin rằng giống cà phê robusta sẽ ngày càng hiện diện nhiều hơn trên thị trường quốc tế,” Rossetti cho biết.