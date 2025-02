Thị trường Giá cà phê hôm nay 5/2/2025: Giảm mạnh, đầu cơ đua nhau bán chốt lời Giá cà phê hôm nay 5/2 trong nước nằm ở mức 127,200 – 128,200 đồng/kg. Giảm mạnh 2,500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê hôm nay đã có một phiên đỏ sàn khi nhà đầu cơ đua nhau bán chốt lời ở vùng giá đỉnh

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 127,200 – 128,200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 128,200 đồng/kg. Giảm mạnh 2,500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 128,000 đồng/kg, giảm 2,500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2,500 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 128,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm mạnh 2,500 đồng/kg và ở mức 127,200 đồng/kg.

Với diễn biến này, giá cà phê trong nước sẽ mất mốc 130,000 đồng/kg đã lập vào dịp Tết. Nhiều nông dân đang băn khoăn liệu giá cà phê sẽ giảm xuống 115.000 đồng/kg như đợt cuối tháng 11/2024 hay chỉ giảm tạm thời, sau đó sẽ lập các mốc lịch sử mới?

Các chuyên gia phân tích, với tình hình hiện tại, giá cà phê có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày mai 6/2/2025, trước khi giá có thể quay đầu tăng trở lại về mức 130,000 đồng/kg. Việc theo dõi sát sao các yếu tố thị trường sẽ giúp các nhà đầu tư có chiến lược hợp lý trong việc giao dịch cà phê trong thời gian tới.

Các tỉnh Tây Nguyên đã có một vụ mùa bội thu khi nhiều hộ gia đình có thu nhập tốt nhờ giá cà phê tăng cao và có sản lượng ổn định. Mặc dù sản lượng cà phê giảm 15% do thời tiết, giá trị xuất khẩu tăng vọt nhờ xu hướng tiêu thụ cà phê trên thế giới và sự đầu tư lớn vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp Việt.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới cũng có nhiều biến động:

Cà phê Robusta (London):

Giao tháng 5/2025: Tăng 89 USD/tấn, lên 5,623 USD/tấn.

Giao tháng 5/2025: Tăng 90 USD/tấn, lên 5,610 USD/tấn.

Cà phê Arabica (New York):

Giao tháng 5/2025: Giảm 6,6 cent/lb, còn 387,5 cent/lb.

Giao tháng 5/2025: Giảm 6,9 cent/lb, còn 381,25 cent/lb.

Trên 2 sàn giao dịch London và New York, thị trường cà phê diễn biến ngược chiều ở tất cả các kỳ hạn.

Mặt hàng cà phê Arabica New York diễn biến ngược chiều so với các sàn giao dịch do ảnh hưởng của đồng USD liên tục đổi chiều. Theo các nhà giao dịch, 70-80% trữ lượng cà phê Arabica hiện tại của Brazil đã được đưa ra thị trường, trong khi đó, các giao dịch mới đang diễn ra tương đối chậm chạp.

Thông tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với hàng hoá 25% từ Mexico và Canada, 10% đối với Trung Quốc cũng tác động đáng kể đến thị trường hàng hoá nói chung và cà phê nói riêng trong phiên giao dịch vừa qua.