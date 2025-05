Thị trường Giá cà phê hôm nay 5/5/2025: Đồng loạt giảm nhẹ Giá cà phê hôm nay 5/5 trong nước nằm ở mức 129,000 - 130,000 đồng/kg. Giá cà phê không thay đổi so với hôm qua. Giá cà phê tuần qua đồng loạt giảm do mức thuế cơ sở mới 10% do Nhà Trắng áp dụng làm tăng chi phí nguyên liệu

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 5/5/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 129,000 - 130,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 130,000 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 130,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 129,700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 129,000 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm từ 700 đến 1000 đồng/kg so với tuần trước. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất 1000 đồng/kg. Ngoài ra, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận mức giảm 700 đồng/kg so với tuần trước.

Trong tuần qua, chuyên gia Nguyễn Quang Bình cho rằng thị trường cà phê có xu hướng trồi sụt theo diễn biến kinh tế Mỹ. Việc đồng USD tăng giá và tồn kho cà phê trên sàn giao dịch cũng góp phần kìm hãm đà phục hồi giá cà phê thế giới.

Theo nhận định từ giới chuyên gia, giá cà phê trong nước có khả năng tiếp tục giữ đà tăng hoặc ít nhất duy trì ở mức cao nếu tình trạng khô hạn kéo dài và nguồn cung chưa được cải thiện. Tuy nhiên, thị trường vẫn rất nhạy cảm trước các thông tin liên quan đến thời tiết cũng như động thái can thiệp từ các nhà nhập khẩu lớn.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 5.291 USD/tấn, giảm 2,3% (124 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 2,5% (132 USD/tấn), xuống còn 5.231 USD/tấn.

Tương tự, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 7/2025 giảm 3,6% (14,5 US cent/pound) so với tuần trước, đạt 385,4 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 3,5% (13,9 US cent/pound), còn 378,7 US cent/pound.

Trong tuần qua, giá cà phê giảm mạnh sau khi chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ trong tháng 4 chạm mức thấp nhất trong gần 5 năm. Điều này cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang lo ngại về triển vọng kinh tế và có xu hướng cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu, bao gồm cả cà phê.

Giới phân tích cho rằng mức thuế cơ bản 10% mới do Nhà Trắng áp dụng là một trong những nguyên nhân chính khiến giá cà phê lao dốc. Thuế mới không chỉ làm tăng chi phí nguyên liệu nhập khẩu mà còn ảnh hưởng đến sức mua tại Mỹ, thị trường tiêu thụ cà phê lớn thứ hai thế giới sau Liên minh châu Âu.

Các tập đoàn lớn như Starbucks, Hershey và Mondelez International cảnh báo mức thuế mới sẽ đẩy giá thành sản phẩm lên cao và gây áp lực giảm doanh số. Trước tình hình đó, Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA) đã đề xuất miễn trừ thuế cho cà phê nhân xanh nhập khẩu. Giám đốc điều hành NCA cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã đón nhận đề xuất này một cách tích cực, nhưng chưa rõ liệu có đưa ra quyết định cụ thể hay không.