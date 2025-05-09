Thị trường Giá cà phê hôm nay 5/9/2025: Tăng vớt vát so với hôm qua Giá cà phê hôm nay 5/9 nằm ở mức 114,600 - 115,300 đồng/kg, tăng nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua. Tổng kết 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê thu về 6,42 tỷ USD

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 5/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,600 - 115,300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,300 đồng/kg, tăng nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115,100 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 300 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,600 đồng/kg.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chỉ tính riêng tháng 8/2025, Việt Nam đã xuất khẩu ước đạt 95.000 tấn cà phê, mang về 429,1 triệu USD. Tổng kết 8 tháng đầu năm, con số ấn tượng hơn nhiều với 1,2 triệu tấn được xuất khẩu, thu về 6,42 tỷ USD.

Điều đáng nói là sự tăng trưởng kép: không chỉ tăng 8,7% về khối lượng, giá trị xuất khẩu đã bùng nổ với mức tăng tới 59% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân then chốt đến từ đà tăng giá cà phê.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.580 USD/tấn, một mức giá kỷ lục, tăng tới 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng giá trị này cho thấy vị thế và chất lượng cà phê Việt Nam ngày càng được nâng cao trên bản đồ cà phê toàn cầu, vượt xa hình ảnh một quốc gia chỉ xuất khẩu hạt thô.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4610 USD/tấn, không thay đổi so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,43% (19 USD/tấn), lên mức 4435 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,32% (1,25 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 384 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,98% (3,65 US cent/pound), đạt 377,3 US cent/pound.

Cơ hội mới về thuế suất 0% cho giá cà phê

Trong một phán quyết, tòa Phúc thẩm Khu vực số 5 của Mỹ đã bác bỏ tính hợp pháp trong cách thức ông Donald Trump áp đặt thuế quan đối ứng trên quy mô toàn cầu. Với tỷ lệ 7 phiếu thuận và 4 phiếu chống, các thẩm phán khẳng định rõ ràng quyền quyết định thuế khóa là quyền lực cốt lõi của Quốc hội, không thể bị tổng thống chiếm đoạt thông qua một tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Phán quyết này tạo ra một tiền lệ pháp lý quan trọng, giới hạn quyền lực của hành pháp trong các vấn đề thương mại quốc tế. Mức thuế hiện hành sẽ vẫn được duy trì cho đến ngày 14/10 tới, thời điểm dự kiến Tòa án Tối cao Mỹ sẽ xem xét lại vụ việc.

Ngay sau diễn biến này, Tổng thống Trump cảnh báo nước Mỹ có thể sẽ phải hủy bỏ hàng loạt thỏa thuận thương mại then chốt đã ký kết với các đối tác lớn như Liên minh Châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc nếu để thua kiện sau cùng về tính hợp pháp của các mức thuế quan.

Chính quyền của ông Trump đã chính thức đề nghị Tòa án Tối cao đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm. Ông nhấn mạnh rằng một thất bại tại Tòa án Tối cao sẽ gây ra tổn thất vô cùng lớn cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời làm vô hiệu hóa các thỏa thuận thương mại quan trọng vốn đang mang lại lợi thế cho Mỹ.

Một điểm đáng chú ý là cơ hội về mức thuế suất 0% cho một số mặt hàng, điển hình như cà phê. Điều này cho thấy cuộc chiến pháp lý không chỉ xoay quanh quyền lực hiến định mà còn mở ra một viễn cảnh hoàn toàn mới về chính sách thương mại, có khả năng tác động sâu rộng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và giá cả hàng hóa.