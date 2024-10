Thị trường Giá cà phê hôm nay 7/10/2024: Giảm mạnh đến 5,800 đồng/kg so với tuần trước Giá cà phê hôm nay 7/10 trong nước nằm ở mức 115,500 - 116,200 đồng/kg. Tổng kết tuần, giá cà phê giảm mạnh từ 4,900 đến 5,800 đồng/kg so với tuần trước.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 115,500 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 116,200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 116,100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 116,200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 116,100 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 116,100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 116,000 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 116,100 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Trung bình (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với tuần trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 116,200 -5,800 Lâm Đồng 115,500 -5,5 00 Kon Tum 116,100 -4,900 Gia Lai 116,100 -4,900 Đắk Nông 116,200 -4,900

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá cà phê sẽ cao trong tháng tới do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng. Việt Nam có thể chứng kiến sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua.

Sự quay trở lại của thị trường cà phê sau kỳ nghỉ Hè ở Bắc bán cầu sẽ thúc đẩy giao dịch cà phê, đặc biệt trước mùa rang cà phê mùa Đông ở châu Âu và Mỹ. Mặc dù USDA dự báo thu hoạch tới có thể tăng, nhưng nhiều chuyên gia ngành cà phê lại cho rằng sản lượng sẽ giảm khoảng 15% do thời tiết không thuận lợi và diện tích trồng cà phê giảm.

Hạn hán nghiêm trọng trong mùa khô vừa qua đã làm giảm kích thước của hạt cà phê, đặc biệt là trong giai đoạn quan trọng khi quả cà phê phát triển nhanh chóng. Không còn tồn kho từ niên vụ 2023-2024, nguồn cung cà phê dự kiến sẽ còn hạn chế hơn nữa. Tình trạng thiếu hụt cà phê đã bắt đầu từ tháng 5 của niên vụ hiện tại.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 tăng 146 USD/tấn, ở mức 5,067 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 139 USD/tấn, ở mức 4,859 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 tăng 5,30 cent/lb, ở mức 257,35 cent/lb, giao tháng 3/2025 tăng 5,15 cent/lb, ở mức 255,65 cent/lb.

Các chuyên gia nhận định rằng có thể sẽ có sự điều chỉnh giá cà phê nhẹ trong thời gian tới do ảnh hưởng của một số yếu tố. Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất trì hoãn việc áp dụng quy định mới cấm nhập khẩu hàng hóa gây phá rừng. Giúp giảm áp lực cho việc xuất khẩu cà phê sang EU và cũng làm giảm nhu cầu mua cà phê từ phía các nhà nhập khẩu EU, có thể gây ra sự sụt giảm giá cà phê trên thị trường quốc tế và trong nước.

Sản lượng cà phê dự kiến giảm từ 5-15% trong niên vụ 2024 - 2025 so với niên vụ trước, chủ yếu do thời tiết không thuận lợi và hiện tượng El Nino. Sự giảm sản lượng này có thể khiến giá cà phê tăng do cung không đủ cầu.

Tuy giá cà phê đã tăng trong thời gian gần đây, nhưng điều này có thể làm giảm nhu cầu tiêu thụ, từ đó tạo ra áp lực giảm giá trong những tháng sắp tới. Giá cà phê trong nước hiện tại cao hơn so với năm 2023, nhưng nếu người tiêu dùng giảm mua sẽ dẫn đến việc tiêu thụ giảm và tạo thêm áp lực lên giá cà phê.