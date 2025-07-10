Thị trường Giá cà phê hôm nay 7/10/2025: Khó có đột biến Giá cà phê hôm nay 7/10 ở mức 116,500 - 117,000 đồng/kg, dự báo khó có những đột biến quá mạnh. Giá cà phê trên 2 sàn quay đầu giảm nhẹ do chốt lời tuần vừa qua.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa hôm qua 6/10 ở mức 4494 USD/tấn, giảm 0,73% (33 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,88% (40 USD/tấn), xuống mức 4482 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 2,24% (8,8 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 381,95 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,36% (8,85 US cent/lb), đạt 365,3 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 7/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 116,500 - 117,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 117,000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 116,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 116,500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước dự báo sẽ duy trì ổn định trong những ngày tới, với mức giá quanh 117,000 đồng/kg. Cả người bán lẫn người mua đều giữ thái độ thận trọng. Các thương lái hạn chế gom hàng do lo ngại biến động từ thị trường quốc tế, trong khi nông dân có xu hướng tích trữ chờ giá tốt hơn.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, thị trường chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố đối lập:

Mặt hỗ trợ bao gồm việc Mỹ hạ lãi suất thu hút dòng vốn đầu tư, thuế đối ứng chưa được dỡ bỏ gây áp lực lên chuỗi cung ứng, và lượng tồn kho tại các thị trường trọng yếu đang ở mức thấp.

Mặt gây áp lực xuất phát từ dự báo vụ mùa bội thu tại Việt Nam và Brazil, nguy cơ bán tháo nếu giá sàn giảm mạnh, và việc đạo luật EUDR có khả năng tiếp tục bị trì hoãn.

Brazil dự kiến xuất khẩu giảm trong năm 2025, song đây vẫn là con số lớn. Tình hình thời tiết bất lợi tại các khu vực trồng trọt trọng điểm cùng chi phí sản xuất tăng cao tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung toàn cầu, khiến cà phê trở thành mặt hàng nhạy cảm với nhiều biến động.