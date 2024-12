Giá cà phê hôm nay 7/12/2024: Tăng mạnh trở lại

Thị trường Giá cà phê hôm nay 7/12/2024: Tăng mạnh trở lại Giá cà phê hôm nay 7/12 trong nước nằm ở mức 118,500 - 120,200 đồng/kg. Tiếp tục tăng mạnh trở lại từ 5,000 đến 5,700 đồng/kg. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ đạt hơn 5,5 tỷ USD vào năm 2024

Giá cà phê trong nước hôm nay

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk tăng 5,500 đồng/kg so với hôm qua, đạt 120,000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng tăng 5,000 đồng/kg so với hôm qua, đạt 118,500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai tăng 5,700 đồng/kg so với hôm qua, đạt 120,000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông vẫn ở mức giá cao nhất khi tăng 5,500 đồng/kg so với hôm qua, đạt 120,200 đồng/kg.

Ngành xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ và dự kiến sẽ đạt kim ngạch hơn 5,5 tỷ USD vào năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là một thành tựu lớn, khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường cà phê thế giới.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, đất nước này đã xuất khẩu cà phê đến hơn 80 quốc gia, trong đó có 10 thị trường đạt kim ngạch trên 100 triệu USD.

Liên minh Châu Âu (EU) vẫn là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong niên vụ 2023-2024, với giá trị lên đến 2 tỷ USD, tăng 41% so với niên vụ trước. EU chiếm khoảng 38% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam và 37% kim ngạch, cho thấy sự quan trọng của thị trường này đối với ngành cà phê Việt Nam.

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới và đứng thứ 2 về sản lượng xuất khẩu, chỉ sau Brazil. Thị phần của cà phê Việt Nam ngày càng được thế giới công nhận.

Tuy nhiên, giá cà phê hiện nay tăng mạnh chủ yếu do nguồn cung hạn chế và nhu cầu cao, đặc biệt khi một số quốc gia xuất khẩu lớn như Việt Nam và Brazil bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2024 tăng 160 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 5,055 USD/tấn, giao tháng 1/2025 tăng 142 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 5,015 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 tăng 7,85 cent/lb so với hôm qua, ở mức 321,35 cent/lb, giao tháng 3/2025 tăng 7,20 cent/lb so với hôm qua, ở mức 318,50 cent/lb.

Theo báo cáo gần đây của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), chỉ số giá cà phê toàn cầu (I-CIP) trong tháng 11 đạt trung bình 270,7 US cent/pound, tăng 8% so với tháng trước và tăng 67,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi mối lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu, đặc biệt khi cơn bão nhiệt đới Sara gây thiệt hại nghiêm trọng tại các quốc gia Trung Mỹ vào giữa tháng 11.