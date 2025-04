Thị trường Giá cà phê hôm nay 7/4/2025: Mức thấp nhất 3 tháng qua Giá cà phê hôm nay 7/4 trong nước nằm ở mức 126,000 - 127,200 đồng/kg. Giá cà phê trong nước và thế giới giảm rất mạnh trong tuần qua, hiện đang ở mức thấp nhất trong 3 tháng kể từ tháng 1/2025.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 7/4/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 126,000 - 127,200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 127,200 đồng/kg. Không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 127,200 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi và được giao dịch ở mốc 127,000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 126,000 đồng/kg.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm từ 5100 đến 5200 đồng/kg so với tuần trước, do lo ngại về mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang cùng giảm 5100 đồng/kg so với tuần trước. Tiếp đến là giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 5200 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 5.200 đồng/kg trong tuần qua. Như vậy, giá cà phê trong nước hiện đang ở mức thấp nhất trong 3 tháng trở lại đây, kể từ cuối tháng 1/2025.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trên thị trường thế giới giảm mạnh trên cả hai sàn:

Kết thúc tuần qua, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 5.112 USD/tấn, giảm mạnh 4,2% (225 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 giảm 4,7% (249 USD/tấn), đạt 5.105 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2025 giảm 3,8% (14,3 US cent/pound) trong tuần qua, xuống còn 365,7 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 3,5% (13,1 US cent/pound), chỉ còn 363,3 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới đang giảm mạnh do tâm lý tránh rủi ro của nhà đầu tư trước chính sách thuế quan mới từ Tổng thống Donald Trump. Động thái này khiến thị trường tài sản nói chung và cà phê nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề.

Các mức thuế mới áp dụng lên hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia sản xuất cà phê lớn đã tạo cú sốc lớn. Brazil và Colombia bị áp mức thuế 10%, trong khi hàng hóa từ Việt Nam – bao gồm cả cà phê – phải chịu thuế lên tới 46%. Những mức thuế này đẩy chi phí nhập khẩu tăng cao, đặc biệt gây áp lực cho các công ty thực phẩm như Starbucks hay Mondelēz. Cổ phiếu của Starbucks đã giảm hơn 11% sau thông tin này.

Đáng chú ý, Mỹ chỉ tự sản xuất khoảng 0,2% lượng cà phê tiêu thụ, chủ yếu tại Hawaii. Phần lớn nguồn cung còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu, nên thuế cao sẽ khó kích thích sản xuất nội địa. Ngược lại, nó có thể làm giảm nhu cầu tiêu dùng khi giá cà phê và sô cô la bán lẻ buộc phải tăng theo.

Thị trường cà phê cũng đang chứng kiến sự điều chỉnh sau thời gian dài giá tăng mạnh. Một số nhà đầu tư và người mua lớn xem đây là cơ hội để phản công lại đà tăng phi mã thời gian qua.

Ngoài chính sách thuế, thị trường cũng đang chịu tác động từ dự báo thiếu hụt nguồn cung. Dự báo cho thấy sản lượng cà phê toàn cầu có thể thiếu hụt năm thứ tư liên tiếp, do sản lượng giảm ở Việt Nam và Brazil. Tại Việt Nam, dù sản lượng giảm, giá xuất khẩu cao có thể giúp tổng kim ngạch trong niên vụ 2024/25 đạt từ 5 đến 6 tỷ USD.

Việc giá cà phê giảm mạnh được đánh giá là phản ứng nhất thời trước yếu tố tâm lý, không phải do sự thay đổi trong cung cầu thực tế. Trong bối cảnh Mỹ không thể tự sản xuất cà phê nhưng lại là nước tiêu thụ hàng đầu, giới kinh doanh tin rằng giá cà phê sẽ sớm phục hồi khi thị trường quay lại với các yếu tố cơ bản.