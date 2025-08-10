Thị trường Giá cà phê hôm nay 8/10/2025: Giảm mạnh do vàng tăng Giá cà phê hôm nay 8/10 ở mức 114,000 - 115,000 đồng/kg, giảm mạnh từ 2000 đến 2500 đồng/kg so với hôm qua. Giá vàng tăng lập kỷ lục hút vốn của cà phê

Giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa hôm qua 6/10 ở mức 4433 USD/tấn, giảm 0,85% (38 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,23% (55 USD/tấn), xuống mức 4409 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 2,14% (8,2 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 373,2 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,21% (8,1 US cent/lb), đạt 356,85 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay 8/10/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 2000 đến 2500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 114,000 - 115,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 115,000 đồng/kg, giảm mạnh 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 115,000 đồng/kg, giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2300 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 114,500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 114,000 đồng/kg.

Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay dự kiến giảm, khởi điểm từ 116.900 đồng/kg. Nguyên nhân chính đến từ việc giá cà phê trên sàn London lao dốc trong phiên đầu tuần, chịu áp lực từ đồng USD và giá vàng tăng mạnh.

Một điểm đáng chú ý là mối quan hệ giá giữa cà phê trong nước và thế giới đã đảo chiều. Thay vì cao hơn giá sàn như trước đây, giá cà phê Việt Nam trong vụ thu hoạch mới hiện đang được giao dịch ở mức thấp hơn.

Các đơn vị thu mua hiện nay thường dựa vào giá sàn, sau đó trừ đi các chi phí để tính ra giá mua tại Việt Nam.

Trong khi đó, thị trường toàn cầu cũng đang thận trọng chờ đợi thông tin về việc chính phủ Mỹ sớm hoạt động trở lại sau bế tắc ngân sách. Về phía cung, vụ thu hoạch mới tại Việt Nam đang diễn ra trong bối cảnh thời tiết ở cả Việt Nam và Brazil đều thuận lợi, chưa có yếu tố bất thường nào hỗ trợ cho việc giá tăng trở lại.