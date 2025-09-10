Thị trường Giá cà phê hôm nay 9/10/2025: Giảm giá vì USD tăng Giá cà phê hôm nay 9/10 trong nước nằm ở mức 113.000 - 114.000 đồng/kg, giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê thế giới giảm do đồng USD suy yếu.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tính đến 4h00 ngày 9/10 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 113.000 - 114.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 114.000 đồng/kg. Giảm nhẹ 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114.000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng khu vực phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh, xã Đức Trọng, xã Đinh Văn Lâm Hà giá cà phê giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 113.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, giá cà phê thế giới đang chịu áp lực giảm khi Brazil và Indonesia bước vào vụ thu hoạch mới, khiến lượng cung ra thị trường tăng nhanh. Thời tiết thuận lợi tại Brazil, mưa trở lại giúp giảm lo ngại hạn hán, khiến giới đầu cơ cắt giảm mua vào, kéo giá cà phê kỳ hạn giảm sau thời gian dài ở vùng cao.

Ngoài ra, sự tăng giá của đồng USD cũng làm giá cà phê suy yếu. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến chi phí nhập khẩu tăng, đồng thời khuyến khích các nước sản xuất lớn như Brazil và Colombia đẩy mạnh bán ra chốt lời, làm nguồn cung ngắn hạn tăng thêm.

Các chuyên gia nhận định trong ngắn hạn, giá cà phê có thể dao động quanh mức hiện nay do tác động đan xen giữa nguồn cung mới và nhu cầu ổn định. Tuy nhiên, về dài hạn, triển vọng vẫn tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng và xu hướng phát triển bền vững của các doanh nghiệp rang xay toàn cầu.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/10 ở mức 4510 USD/tấn, tăng 2,17% (96 USD/tấn) so với phiên trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,82% (80 USD/tấn), lên mức 4468 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,17% (8,15 US cent/pound), đạt 383,55 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 2,08% (7,4 US cent/pound), lên mức 366,55 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,21% (9,95 US cent/pound), đạt 460,2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,89% (8,4 US cent/pound), lên mức 452,05 US cent/pound.

Mức thuế 50% mà Mỹ đang áp lên cà phê Brazil là nguyên nhân chính khiến giá cà phê quốc tế tăng mạnh trong quý III. Vì vậy, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy khả năng giảm hoặc gỡ bỏ thuế đều có thể khiến thị trường chịu áp lực giảm giá. Giới đầu tư đang chờ kết quả đàm phán giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Brazil về chính sách thuế này.

Theo dữ liệu của chính phủ Brazil, xuất khẩu cà phê xanh tháng 9/2025 đạt 3,26 triệu bao, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù khối lượng giảm, Brazil vẫn là nguồn cung chủ lực. Nông dân cho biết hoa cà phê đang nở rộ, nhưng cần thêm mưa để đảm bảo quá trình đậu quả thuận lợi cho vụ tới.

Trên thị trường, nguồn cung toàn cầu đã bớt căng thẳng, song rủi ro vẫn còn do thời tiết thất thường và chi phí sản xuất tăng cao. Dù Brazil dự kiến xuất khẩu giảm trong năm 2025, lượng hàng vẫn dồi dào, khiến giá cà phê được dự báo biến động mạnh trong giai đoạn cuối năm.