Giá cà phê trong nước tăng trở lại; Giá vàng 9999, SJC, PNJ tiếp tục giảm

Giá cà phê trong nước tăng trở lại

Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4h20 sáng ngày 13/9 như sau, giá cà phê trong nước tiếp tục ổn định, mức giá cà phê trung bình ở các tỉnh Tây Nguyên là 65.600 đồng/kg, trong đó giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 66.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức 65.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 65.400 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2023 giảm 5,37% so với cùng kỳ năm 2022.

Cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 65.100 đồng/kg.

Ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk giá cà phê hiện ở mức 65.800 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 65.700 đồng/kg.

Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa báo cáo dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 8 chỉ đạt 84.647 tấn (khoảng 1,41 triệu bao), giảm 30,97% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với ước báo trước đó của Tổng cục Thống kê là 90 ngàn tấn, do đó, lũy kế xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2023 chỉ giảm 5,37% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá vàng 9999, SJC, 24K, DOJI, PNJ tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm. Hiện giá vàng SJC là 68,10 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới trượt dốc.

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h30 ngày 13/9, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 được DOJI được niêm yết ở mức 68,05 triệu đồng/lượng mua vào và 68,85 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,30 - 68,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 68,15 - 68,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 68,15 - 68,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Yen có dấu hiệu giảm sau vài ngày tăng ngắn ngủi

Tỷ giá Yen Nhật khảo sát vào sáng ngày 13/9 tại các ngân hàng, cụ thể như sau:

Tại Vietcombank, có tỷ giá mua là 160,36 VND/JPY và tỷ giá bán là 169,85 VND/JPY, lần lượt tăng 0,52 đồng và 0,62 đồng.

Tại Vietinbank, tỷ giá Yen giảm 0,43 đồng ở cả chiều mua và chiều bán, tương đương với mức 159,71 VND/JPY và 169,41 VND/JPY.

Tại BIDV, ở chiều mua giảm 0,79 đồng ở chiều mua và giảm 0,83 đồng ở chiều bán về mức 160,2 VND/JPY và 168,7 VND/JPY.

Tại Agribank, ở chiều mua và chiều bán lần lượt là 161,67 VND/JPY và 165,72 VND/JPY – tăng 0,03 đồng ở chiều mua và chiều bán.

Tại Eximbank, tỷ giá mua và tỷ giá bán giảm 0,37 đồng ở chiều mua và giảm 0,38 đồng ở chiều bán, lần lượt về mức giá 161,69 VND/JPY và 166,23 VND/JPY. Tại Techcombank, tỷ giá Yen Nhật giảm 0,37 đồng ở chiều mua và giảm 0,4 đồng ở chiều bán với mức giá lần lượt là 157,47 VND/JPY và 169,75 VND/JPY. Tại Sacombank, tỷ giá Yen Nhật giảm 0,41 đồng ở chiều mua tương ứng với mức giá 161,67 VND/JPY và giảm 0,45 đồng ở chiều bán tương ứng với mức giá 168,2 VND/JPY.

Theo khảo sát, Eximbank là ngân hàng có tỷ giá mua Yen Nhật cao nhất và Agribank là ngân hàng có tỷ giá bán thấp nhất trong số các ngân hàng khảo sát.

Giá đô USD tăng nhẹ

Tỷ giá USD/VND trung tâm hôm nay (13/9) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.981 VND/USD, giảm 24 đồng so với mức niêm yết 12/9. Trong khi đó, tỷ giá USD thế giới hiện ở mốc 104 điểm.

Hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.400 - 25.155 VND/USD. Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước cũng đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 25.155 VND/USD.

Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ trong nước sáng nay ghi nhận hàng loạt điều chỉnh tăng nhẹ tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank tăng 35 đồng cho mức mua vào là 23.920 và mức bán ra là 24.260. Giá mua và giá bán USD hiện nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.