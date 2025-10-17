Kinh tế Giá căn hộ chung cư “trên trời” – Ai hưởng lợi? Bài 1: Bất thường thị trường căn hộ chung cư Giá chung cư đang vượt xa khả năng chi trả của người dân. Tại khu vực Vinh, không ít dự án có giá lên đến 30–35 triệu đồng/m², trong khi chất lượng một số dự án chưa tương xứng, hạ tầng kèm theo chưa đảm bảo.

"Sốt" chung cư do bị tạo sóng, thổi giá

Trao đổi với chúng tôi, chị Hoàng Thị Thảo (38 tuổi, phường Trường Vinh) chia sẻ: “Nếu không bán vội, giữ lại thêm vài tháng, giờ tôi lãi thêm nửa tỷ rồi.” Cuối năm 2021, khi giá chung cư ở Nghệ An còn rẻ, chị Thảo mua một căn hộ trên đường Lê Nin, rộng 120m² với giá chỉ 12 triệu đồng/m². “Ban đầu mua để ở vì hợp túi tiền, không nghĩ đến chuyện lời lãi. Nhưng chỉ sau gần 2 năm, giá chung cư tăng nhanh, có người trả giá cao, tôi bán và lãi gần 1,4 tỷ đồng”, chị Thảo chia sẻ. Bán căn hộ trung tâm, chị Thảo tiếp tục mua căn nhỏ hơn cuối đường Nguyễn Viết Xuân với giá 1,75 tỷ đồng (20 triệu đồng/m²) vào tháng 6/2024. “Chưa đầy một năm, người ta đã trả gần gấp đôi, tôi bán với giá 3,2 tỷ đồng rồi ra vùng ven mua nhà ở. Giờ căn đó còn tăng tiếp, vượt 40 triệu đồng/m²,” chị Thảo nói thêm. Từ đó, chị chuyển sang đầu tư “lướt sóng” các căn hộ khác để kiếm lời. “Giá chung cư ở Nghệ An tăng từng ngày. Lãi suất gửi ngân hàng thấp nên nhiều người, dù không có nhu cầu ở, cũng vay vốn để mua đi bán lại”, chị Thảo nhận xét.

Các tòa chung cư trên đường Quang Trung. Ảnh: Tiến Hùng

Tương tự, chị Lê Thu Hằng - chủ căn hộ tại chung cư Hưng Dũng, đường Nguyễn Sĩ Sách chia sẻ: “Vài năm trước định làm nhà, nhưng thấy chung cư tăng giá nên đổi ý, mua căn 52m² để ở với giá 1,5 tỷ đồng. Đầu năm 2025, thấy lãi suất tiết kiệm giảm, vợ chồng tôi mua thêm căn nữa để cho thuê. Giờ người ta trả gần 1,6 tỷ rồi”. Ngay cạnh căn hộ của chị, có gia đình từng mua hai căn chỉ khoảng 800 triệu đồng/căn, nay giá đã lên gần 1,45 tỷ cho căn chỉ 48 m².

Không chỉ các chung cư đã hoàn thiện, nhiều dự án mới chỉ làm móng cũng được môi giới “thổi giá”. Điển hình, dự án trên trục Lê Mao kéo dài được quảng cáo là cao cấp, đang có giá “thiện chí đặt chỗ” 45–47 triệu đồng/m², tiền cọc khoảng 50 triệu đồng/căn.

Theo tài liệu giới thiệu, khách hàng được hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, ân hạn trả nợ gốc, miễn phí dịch vụ 10 năm, chiết khấu đến 9,3%. Trong vai người tìm mua chung cư, chúng tôi được một nhân viên môi giới cho biết: “Nếu khách không chốt sớm, sẽ có người khác đặt ngay. Căn hộ luôn trong tình trạng ‘cháy hàng’, nên giá chắc chắn còn tăng”. Đại diện sàn giao dịch Handico trên đường Trần Phú thừa nhận: “Thị trường thứ cấp đang bùng nổ, trong khi nguồn cung mới hạn chế, khiến giá chung cư tăng vọt”.

Chung cư Green 3 Lê Lợi có giá 35-36 triệu/m2 nhưng thiếu hạ tầng đậu xe ô tô.

Khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy ngay cả trước thời điểm sốt giá, nhiều dự án chung cư thương mại tại khu vực Vinh đã có mức giá bán khá cao so với thu nhập trung bình của người dân. Tuy nhiên, chất lượng công trình, tiện ích đi kèm và đảm bảo pháp lý lại chưa tương xứng với mức giá đó. Điển hình là các toà chung cư của Tập đoàn Bảo Sơn trên đường Lê Lợi và Nguyễn Sĩ Sách; chung cư 18 tầng PVNC2-CT02 của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Thành Vinh trên đường Nguyễn Quốc Trị; hay toà nhà chung cư 20 tầng của Công ty CP Kim Thi trên đường Phan Bội Châu, Tecco… Các công trình này khi đưa vào sử dụng đều thiếu nhiều hạng mục như bãi đậu xe, vườn hoa, siêu thị, không gian sinh hoạt chung như đã cam kết trong thiết kế ban đầu. Nhiều dự án còn gặp vướng mắc pháp lý kéo dài, gây khó khăn cho cư dân trong quá trình làm sổ hồng.

Tòa chung cư cao tầng gồm 250 căn thuộc dự án cải tạo nhà B Chung cư Quang Trung năm 2026 sẽ hoàn thành nhưng chủ yếu dành cho tái định cư, không bán ra thị trường. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, tình trạng chủ đầu tư né tránh trách nhiệm ngày càng phổ biến. Một số không đưa phí bảo trì 2% vào giá bán để “ép” khách hàng đóng sau, hoặc cố tình trì hoãn việc thành lập Ban quản trị dù đã thu phí bảo trì và phí quản lý hàng tháng. Không ít trường hợp, Ban quản lý do chủ đầu tư lập nên không minh bạch trong thu chi, không bàn giao quỹ duy tu bảo dưỡng, dẫn đến mâu thuẫn, khiếu nại kéo dài. Hạ tầng giao thông xung quanh bất cập chủ đầu tư không phối hợp với chính quyền để tạo thuận lợi đi lại cho cư dân. Thực trạng này đang diễn ra tại nhiều khu chung cư như Bảo Sơn (Nguyễn Sĩ Sách), Kim Thi (Phan Bội Châu) hay Trường Thành (Võ Thị Sáu), chung cư Tecco, tiềm ẩn nguy cơ xung đột và khiếu kiện phức tạp nếu không được chấn chỉnh kịp thời.

Nguồn cung nhỏ giọt gây khan hiếm

Tại phường Trường Vinh – khu vực đang quy hoạch phát triển mạnh – chỉ trong 3 năm, giá căn hộ đã tăng gần gấp ba. Năm 2022, căn hộ thương mại chỉ 12–14 triệu đồng/m²; nay lên 43–45 triệu đồng/m². Một dự án ở phường Vinh Tân, mới xây đến tầng 6–7, đã được chào bán 51–53 triệu đồng/m².

Không chỉ các chung cư hoàn thiện, mà các dự án sửa chữa, cải tạo hoặc mới mở bán cũng đang “cháy hàng”. Tại EcoPark Hưng Hòa, từ đầu năm đến nay hơn 1.400 căn hộ đã bán hết. Hiện phần lớn giao dịch chỉ còn ở thị trường thứ cấp mua đi bán lại để hưởng chênh lệch. Nếu như đầu năm 2024, giá chỉ khoảng 30 triệu đồng/m², thì nay nhiều căn đã lên đến 50 triệu đồng/m².

Chung cư nhà ở xã hội tại dự án Hưng Lộc Homes xây thô được 4 tầng và dừng từ tháng 4/2025 đến nay nhưng vẫn có giá 25-26 triệu/m2. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng xu hướng đó, các căn hộ cũ cũng tăng mạnh. Tại chung cư Arita (phường Vinh Hưng), căn hộ 55m² được rao 2,1 tỷ đồng – tăng nửa tỷ đồng chỉ sau 1 năm. Hay ở ở một dự án quy mô ở phường Quang Trung, giá từ 30 triệu đồng/m² (tháng 3/2024) đã nhảy lên 45 triệu đồng/m².

Ông Phan Hùng, cư dân tại đây cho biết: “Dự án có phần tái định cư, phần dôi ra bán rất ít, người đầu tư tìm hiểu đông nên đắt là dễ hiểu. So với nhiều nơi khác, chung cư tập đoàn này xảy dựng vẫn được nhiều người quan tâm”. Cũng tại phường Trường Vinh, chung cư Kim Trường Thi có giá bình quân 37,5 triệu đồng/m²; căn hộ 80m² lên tới hơn 3 tỷ đồng. Chung cư Trường Thành căn góc 69m² được rao 2,4 tỷ đồng (tương đương 34,2 triệu/m²). Trong khi đó, chung cư Huy Hùng ở phường Hà Huy Tập, cạnh Tòa Viettel, chỉ mất hai ngày mở bán là hết sạch hơn 100 căn.

Cụm chung cư Kim Thi và Chung cư Arita trên đường Phan Bội Châu. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo Sở Xây dựng, Nghệ An hiện có 110 dự án đầu tư, với hơn 140 tòa chung cư, khoảng 15.000 căn hộ. Ngoại trừ một số dự án ở địa bàn Hoàng Mai và Diễn Châu trước đây, phần lớn tập trung tại khu vực TP. Vinh trước đây. Các tòa chung cư cũ như Khu Quang Trung xây từ thập niên 1970 đang được cải tạo, còn lại hầu hết chung cư thương mại được xây dựng từ năm 2010 trở lại đây – thời điểm cung cầu tương đối cân bằng, thậm chí có dư thừa.

Thống kê cho thấy, giai đoạn 2010–2022, bình quân mỗi năm có khoảng 1.000 căn hộ được tung ra thị trường, chủ yếu ở vùng trung tâm. Khi đó, giá bán khá ổn định: 7–10 triệu đồng/m² với căn hộ bình dân và 15–17 triệu đồng/m² với loại cao cấp. Tuy nhiên, từ năm 2019, do hạ tầng đô thị quá tải, xuất hiện tình trạng ùn tắc, ngập úng, nên tỉnh chủ trương hạn chế cấp phép dự án chung cư lớn trong nội đô. Hệ quả là nguồn cung mới giảm mạnh, chỉ còn các dự án được cấp phép từ năm 2018 trở về trước.

Chung cư Mường Thanh Diễn Châu là một trong số ít chung cư được xây dựng ngoài Khu vực Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Handico 30 Nghệ An cho biết: “Năm 2025, chúng tôi chỉ có 68 căn hộ nhà ở xã hội đưa ra thị trường; năm tới thêm khoảng 250 căn tại Khu Quang Trung nhưng chủ yếu phục vụ tái định cư, không bán thương mại”. Tương tự, các doanh nghiệp khác như Arita, Kim Thi, Tecco, Trung Đô, Tập đoàn Bảo Sơn… đều xác nhận nhiều năm qua không đầu tư dự án mới tại khu vực TP. Vinh (trước đây).

Ở chiều ngược lại, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến dân số cơ học khu vực đô thị tăng mạnh. Theo điều tra của UBND thành phố Vinh (trước đây) giai đoạn 2020–2025, trung bình mỗi năm có trên 200 hộ nhập cư cơ học từ các địa phương khác về khu vực đô thị, trong đó chủ yếu là các gia đình trẻ vào các chung cư vùng lõi như Thành Vinh, Trường Vinh… Một lãnh đạo UBND phường Thành Vinh cho biết: ước tính mỗi năm tăng thêm 200 hộ dân về các vùng thành phố Vinh (cũ) lập nghiệp bao gồm cả các nhà đầu tư thì cũng có nghĩa là tăng thêm một khối dân cư mới, tương đương một tòa chung cư 20 tầng ngoài dự kiến. Nếu tính cả tăng dân số tự nhiên, với quy mô dân số khu vực đô thị các phường xã khu vực Vinh hiện đã xấp xỉ 85 vạn người nên nhu cầu nhà tăng thêm tối thiểu là 500 căn hộ/năm.

Nếu người nhâp cư tăng nhưng nguồn cung nhà, trong đó có chung cư không đáp ứng, thị trường mất cân đối. Lợi dụng thời điểm khan hiếm, giới đầu cơ và các sàn giao dịch đã mua gom, “thổi giá”, tạo sóng, khiến giá nhà xa rời giá trị thực.

Sàn giao dịch Bất động sản Tecco Nghệ An không có sản phẩm mới nên giải thể và cho trường mầm non thuê từ năm 2024. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Bá Hoan, một chuyên gia xây dựng cho hay: “Giá vật liệu, nhân công có tăng 10-30% trong vòng hơn 2 năm qua, nhưng giá chung cư hiện nay tăng gấp 2-3 lần giá ban đầu là phi lý. Mặt bằng giá hiện nay không phản ánh đúng quan hệ cung – cầu, mà chủ yếu còn do đầu cơ, lướt sóng và tâm lý đám đông". Vị này cũng cảnh báo: “Nếu không có biện pháp quản lý, người mua ở thật – đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và người trẻ sẽ ngày càng xa cơ hội sở hữu nhà ở”.

