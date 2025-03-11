Giá chung cư “leo thang”: Ai đang hưởng lợi?

Nhóm PV - 03/11/2025 21:14

Trong khi thị trường bất động sản vẫn trầm lắng, thì giá căn hộ chung cư lại liên tục tăng, thậm chí lập đỉnh mới ở nhiều dự án. Sự chênh lệch giữa giá trị thực và giá bán đang tạo nên nhiều nghịch lý - khi người có nhu cầu ở thật ngày càng khó tiếp cận, còn thị trường lại dồn lợi ích về một số nhóm nhất định. Ẩn sau những biến động về giá là câu chuyện lớn hơn về sự dịch chuyển của thị trường và những tác động xã hội đi kèm.