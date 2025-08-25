Gia cố ao hồ nuôi trồng thuỷ sản phòng ngập do mưa to

Nhóm PV - 25/08/2025 13:58

Trước nguy cơ mưa lớn do bão số 5 sẽ gây ngập, các hộ dân vùng trũng ở Nghệ An đã khẩn trương gia cố ao hồ nuôi trồng thuỷ sản, hạn chế thiệt hại.