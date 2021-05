Giả công an đòi gặp 5 người Trung Quốc đang cách ly

Chiều cùng ngày, Toàn cùng 3 người đi ôtô đến Trạm Y tế xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc. Gặp Công an xã, Toàn giới thiệu là cán bộ của Bộ Công an với chức vụ "chuyên viên kinh tế", nơi công tác là "Tổ công tác đặc biệt cố vấn Ban chiến lược". Để lấy uy, người này đưa ra "thẻ công tác đặc biệt" yêu cầu tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vừa bị CSGT Đồng Nai phát hiện.

Thẻ công tác đặc biệt giả mạo của Toàn. Ảnh: Thái Hà.

Thấy nhóm này có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện Xuân Lộc mời về trụ sở làm rõ. Qua đấu tranh, Toàn khai nhận mạo danh người của Bộ Công an, "thẻ công tác đặc biệt" là giả, để gặp 5 người Trung Quốc tại khu cách ly. Công an Xuân Lộc đang phối hợp các phòng nghiệp vụ điều tra động cơ nhóm người này.