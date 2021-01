Giả danh Công an chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng lừa chạy dự án, đấu thầu đất

(Baonghean.vn) - Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được nhiều tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc bị một đối tượng giới thiệu là cán bộ Công an Nghệ An để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức lừa chạy dự án, đấu thầu đất. Nhiều người dân đã đưa tiền cho đối tượng, nhưng công việc vẫn không được giải quyết.

Đức Vũ