Giả danh thư ký giám đốc công an tỉnh tống tiền doanh nghiệp

Ngày 7/4, Chất bị Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Chất tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo xác minh, Chất từ TP. HCM đến Điện Biên thời gian gần đây, lưu trú ở các khách sạn và có quen biết với một số cán bộ công an tỉnh. Đi đâu, gặp ai, Chất cũng tự giới thiệu là thư ký của giám đốc công an tỉnh và thường xuyên tiếp cận với dàn lãnh đạo, giám sát công trình xây dựng trên địa bàn. Chất sau đó gặp các chủ công trình xây dựng thông báo về một số vi phạm liên quan an toàn lao động, chất lượng thi công. Anh ta đe dọa nếu doanh nghiệp nào không gặp để trao đổi sẽ bị "làm đến cùng". Để được bỏ qua, Chất yêu cầu các doanh nghiệp phải trực tiếp đưa một khoản tiền từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Anh ta không nhận tiền chuyển khoản.

Do tin vào vỏ bọc "thư ký giám đốc công an tỉnh", một cán bộ quản lý thi công công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã tới gặp và đưa 40 triệu tiền mặt cho Chất như yêu cầu. Nhận tiền xong, Chất đang lẩn trốn đến địa bàn tỉnh Hòa Bình thì bị bắt giữ.