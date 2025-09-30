Thị trường Giá dầu thế giới hôm nay 30/9/2025: Giảm gần 2% do nguồn cung phục hồi Giá dầu thế giới hôm nay 30/9/2025: Giá dầu thế giới giảm gần 2% khi OPEC+ chuẩn bị tăng sản lượng và Iraq Kurdistan nối lại xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 30/9, giá dầu Brent giảm 1,26 USD xuống còn 68,87 USD/thùng, tương đương mức giảm 1,8%. Dầu WTI Mỹ cũng mất 1,36 USD, tương ứng 2%, còn 64,36 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu đều chốt tuần với mức tăng hơn 4%, cao nhất kể từ cuối tháng 7.

OPEC+ nhiều khả năng sẽ thông qua kế hoạch nâng sản lượng thêm ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11. Giá dầu tăng trong thời gian qua đã khuyến khích khối này tìm cách giành lại thị phần.

Tuy nhiên, sản lượng thực tế của OPEC+ vẫn thấp hơn mục tiêu khoảng 500.000 thùng/ngày, khiến thị trường chưa xuất hiện tình trạng dư cung rõ rệt.

Cuối tuần qua, Iraq thông báo đã khôi phục xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan sang Thổ Nhĩ Kỳ sau 2,5 năm tạm ngừng. Lưu lượng hiện đạt khoảng 150.000 - 160.000 thùng/ngày và dự kiến có thể tăng lên 230.000 thùng/ngày trong thời gian tới, bổ sung nguồn cung đáng kể cho thị trường quốc tế.

Dù nguồn cung được cải thiện, tình hình chiến sự vẫn ảnh hưởng mạnh đến giá dầu. Tuần trước, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm gián đoạn xuất khẩu nhiên liệu của Nga, góp phần đẩy giá dầu đi lên.

Ngược lại, Nga vừa thực hiện một trong những đợt không kích lớn nhất vào thủ đô Kyiv kể từ đầu xung đột năm 2022, làm gia tăng rủi ro địa chính trị.