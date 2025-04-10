Thị trường Giá dầu thế giới ngày 4/10/2025: Giảm mạnh cả tuần Giá dầu thế giới hôm nay 4/10/2025: Giá dầu thế giới ổn định phiên cuối tuần nhưng vẫn ghi nhận mức giảm 7-8% do lo ngại nguồn cung OPEC+ tăng trong tháng 11.

Trong phiên giao dịch ngày 4/10, giá dầu có sự phục hồi nhẹ. Hợp đồng Brent tăng 0,5%, lên 64,40 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 0,5%, đạt 60,75 USD/thùng.

Tuy vậy, tính chung cả tuần, giá dầu Brent đã giảm 8,2% và WTI giảm 7,6%. Đây là tuần giảm sâu nhất trong nhiều tháng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các quyết định mới từ OPEC+.

Theo nguồn tin từ Reuters, tám thành viên của OPEC+ có thể thống nhất nâng sản lượng từ tháng 11 thêm 274.000 - 411.000 thùng/ngày, gấp đôi hoặc gấp ba so với mức tăng của tháng 10. Động thái này được cho là nhằm giúp Saudi Arabia giành lại thị phần trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng khả năng nguồn cung tăng cùng với việc các nhà máy lọc dầu toàn cầu bước vào giai đoạn bảo dưỡng định kỳ và nhu cầu tiêu thụ giảm sau mùa hè sẽ tiếp tục gây áp lực khiến giá dầu khó phục hồi mạnh trong ngắn hạn.

Một số tổ chức nghiên cứu thị trường cho rằng triển vọng tiêu thụ dầu tại khu vực Đại Tây Dương đang suy yếu. Từ tháng 10, thị trường có nguy cơ rơi vào tình trạng thừa cung khi cán cân cung - cầu ngày càng mất cân đối.

Báo cáo của JPMorgan nhận định tháng 9 có thể là bước ngoặt, mở đầu cho giai đoạn thặng dư nguồn cung trong quý IV năm nay và kéo dài sang năm tới. Đây là yếu tố quan trọng khiến giá dầu khó duy trì mức cao như trước.

Ngoài các yếu tố về cung cầu, thị trường cũng ghi nhận sự cố hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu El Segundo của Chevron ở Bờ Tây Mỹ, với công suất 290.000 thùng/ngày. Ngọn lửa được khống chế nhanh chóng, chưa ghi nhận ảnh hưởng lớn đến sản xuất.

Các chuyên gia đánh giá sự cố này chỉ tác động cục bộ đến giá xăng tại California, còn thị trường dầu toàn cầu ít chịu ảnh hưởng bởi khu vực này tương đối tách biệt với mạng lưới dầu khí nội địa Mỹ.