Thị trường Giá dầu thô hôm nay 8/10/2025: Giảm nhẹ giữa lo ngại nguồn cung dư thừa Giá dầu thô hôm nay 8/10/2025: Giảm nhẹ khi thị trường đánh giá động thái tăng sản lượng ít hơn dự kiến của OPEC+ và lo ngại dư cung toàn cầu.

Trong phiên giao dịch ngày 8/10, giá dầu thô thế giới giảm nhẹ sau khi OPEC+ quyết định tăng sản lượng ở mức thấp hơn dự báo. Giá dầu Brent giảm 0,6%, còn 65,08 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 0,62%, xuống 61,31 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng thị trường vẫn đang theo dõi lượng dầu tồn kho toàn cầu, đặc biệt là lượng dầu đang được lưu trữ trên tàu biển. Một số dữ liệu sơ bộ từ Ấn Độ cũng cho thấy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 9 tăng mạnh, giúp phần nào cân bằng lại triển vọng cung cầu.

Tổ chức OPEC+ bao gồm các nước xuất khẩu dầu mỏ và Nga đã quyết định tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 11. Con số này thấp hơn dự báo của giới đầu tư, cho thấy nhóm vẫn đang hành động thận trọng trước nguy cơ dư cung trong quý IV/2025 và năm tới.

Trong phiên trước đó, giá dầu từng tăng hơn 1% nhờ thông tin này, khi giới đầu tư đánh giá OPEC+ vẫn ưu tiên sự ổn định của thị trường thay vì đẩy mạnh khai thác.

Theo Cơ quan Phân tích và Quy hoạch Dầu mỏ Ấn Độ (PPAC), nhu cầu nhiên liệu của quốc gia này trong tháng 9 tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, tín hiệu tích cực cho triển vọng tiêu thụ dầu tại châu Á.

Tuy nhiên, báo cáo của JPMorgan lại cho thấy tổng lượng dự trữ dầu toàn cầu, bao gồm dầu lưu kho trên biển, đã tăng liên tục trong suốt tháng 9, thêm khoảng 123 triệu thùng. Cùng lúc, Trung Quốc tiếp tục mở rộng quy mô các kho dự trữ chiến lược, khiến nguồn cung toàn cầu được duy trì ở mức cao.

Mặc dù xu hướng giảm chiếm ưu thế, nhiều yếu tố địa chính trị vẫn đang giữ giá dầu thô ở mức ổn định. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng, đặc biệt sau sự cố nhà máy lọc dầu Kirishi của Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái hôm 4/10.

Theo nguồn tin trong ngành, vụ cháy khiến phân xưởng chưng cất chính phải tạm dừng hoạt động ít nhất một tháng, làm gián đoạn nguồn cung dầu tinh chế từ Nga.

Các chuyên gia cho rằng giá dầu thô sẽ dao động quanh vùng 60 - 65 USD/thùng trong ngắn hạn. Dù nhu cầu phục hồi ở một số thị trường lớn, áp lực từ nguồn cung dư thừa và dự trữ tăng cao có thể tiếp tục hạn chế đà phục hồi của giá trong quý IV/2025.

Trong bối cảnh đó, mọi động thái từ OPEC+, Trung Quốc và tình hình chính trị tại Đông Âu sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng giá dầu trong thời gian tới.