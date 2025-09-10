Thị trường Giá dầu thô hôm nay 9/10/2025: Tăng nhẹ nhờ OPEC+ hạn chế tăng sản lượng Giá dầu thô hôm nay 9/10/2025: Tăng nhẹ khi OPEC+ quyết định chỉ nâng nhẹ sản lượng khai thác trong tháng tới, giúp thị trường năng lượng ổn định.

Trong phiên giao dịch ngày 9/10, giá dầu Brent tăng 0,8%, lên mức 65,98 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng gần 0,9%, đạt 62,27 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu chủ chốt này hầu như đi ngang, do giới đầu tư cân nhắc giữa nguy cơ dư cung toàn cầu và quyết định tăng sản lượng thấp hơn dự kiến từ OPEC+.

Theo nguồn tin của Reuters, OPEC+ gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu đã thống nhất chỉ tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày trong tháng 11, thấp hơn kỳ vọng ban đầu.

Quyết định “thắt chặt nhẹ” này được đánh giá là giúp giá dầu có thêm lực nâng, dù chưa đủ mạnh để tạo ra đợt phục hồi rõ rệt.

Dù OPEC+ kiềm chế đà tăng sản lượng, lo ngại dư cung vẫn bao trùm thị trường. Theo Goldman Sachs, tồn kho dầu toàn cầu có thể tăng 1,5 triệu thùng/ngày trong quý IV/2025, và mức dư thừa có thể lên tới 2 triệu thùng/ngày từ quý IV/2025 đến quý IV/2026.

Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn dự báo giá dầu có thể phục hồi nếu sản lượng dầu Nga sụt giảm mạnh hơn dự kiến, nhất là khi nước này đang chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở lọc dầu.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng chờ đợi báo cáo tồn kho dầu thô Mỹ từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA).

Dữ liệu sơ bộ từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 2,78 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 3/10, trong khi lượng xăng và dầu chưng cất lại giảm, phản ánh xu hướng tiêu thụ năng lượng vẫn ổn định ở mức cao.

Hãng tin Interfax dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga đang dần nâng sản lượng khai thác dầu và đã tiến gần tới hạn ngạch cam kết trong OPEC+.

Tuy nhiên, ngành năng lượng Nga vẫn đối mặt nhiều khó khăn do liên tiếp bị tấn công vào hạ tầng dầu khí, gây ảnh hưởng đến công suất sản xuất và xuất khẩu.

Giá dầu thô đang trong giai đoạn giằng co khi nguồn cung tăng chậm hơn dự kiến nhưng tồn kho vẫn cao. Các chuyên gia cho rằng nếu nhu cầu tiêu thụ phục hồi mạnh hơn vào cuối năm và Nga gặp thêm gián đoạn sản xuất, giá dầu có thể bật tăng trở lại, tạo động lực mới cho thị trường năng lượng toàn cầu.