Gia đình '4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An' đã xuống ga Vinh

Trước đó bà Nguyễn Thị Hương và 3 con, cháu là Võ Thị Thanh (30 tuổi), Võ Thanh Bình (28 tuổi) và Võ Nguyễn Thanh Trinh (15 tuổi) vào huyện Trảng Bom, Đồng Nai để làm thuê.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 kéo dài, 4 mẹ con thất nghiệp, không có tiền trang trải cuộc sống nên quyết định về quê bằng xe đạp.

Xuất phát từ huyện Trảng Bom vào ngày 9/7, họ vừa đi vừa nghỉ. Đến chốt kiểm soát dịch tễ Chung Mỹ (huyện Ninh Phước) vào trưa 19/7 thì được lực lượng chốt "phát hiện". 10 ngày đạp xe, 4 mẹ con bà đã đi được quãng đường khoảng 282km từ Trảng Bom đến Ninh Phước. Trung bình mỗi ngày đi được khoảng hơn 28km. Nếu đạp xe với tốc độ như những ngày qua, 4 mẹ con sẽ phải mất thêm gần 40 ngày nữa mới về đến nhà.

May mắn là câu chuyện đã được cộng đồng mạng chia sẻ, đồng thời các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ kinh phí để cả gia đình về Nghệ An an toàn, nhanh chóng.