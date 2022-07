Gia đình tá hỏa khi chi phí thay pin ô tô điện đắt hơn cả tiền mua xe

(Baonghean.vn) - 18h hôm nay (23/7), Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đội bóng do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt, trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2022.

(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, sân bóng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã diễn ra khai mạc Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022. Giải do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam phối hợp tổ chức.

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa thành công ổ nhóm trộm chó, mèo, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ gần 1 tấn chó cùng các công cụ gây án.

(Baonghean.vn) - Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay sang tham dự Hội đàm với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm.

(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Nghệ An (12/7/2000 - 12/7/2022) và 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022).

(Baonghean.vn) - Thời gian vừa qua, trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ trộm chó, điều này không chỉ làm người dân hoang mang, lo lắng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.